« Fiers, forts et puissants » : Manifestation en solo contre l’interdiction des universités talibanes

Une étudiante a protesté contre les restrictions imposées par les talibans aux femmes en Afghanistan.

Marwa a organisé une manifestation en solo près du campus de l’Université de Kaboul.

Elle veut être artiste.

Une étudiante afghane de 18 ans a subi les railleries et les insultes des talibans ce week-end alors qu’elle organisait une manifestation en solo contre l’interdiction faite aux femmes d’aller à l’université.

“Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie si fière, forte et puissante parce que je me tenais contre eux et réclamais un droit que Dieu nous a donné”, a déclaré Marwa à l’AFP, demandant à ne plus être identifiée.

Les manifestations dirigées par des femmes sont devenues de plus en plus rares en Afghanistan depuis le retour des talibans – en particulier après la détention de militants de base au début de l’année.

Les participants risquent l’arrestation, la violence et la stigmatisation sociale.

Mais Marwa était catégorique.

Sa sœur a filmé une vidéo de la manifestation silencieuse avec un téléphone depuis une voiture alors que Marwa brandissait une affiche à quelques mètres de l’entrée du campus de l’Université de Kaboul, la plus grande et la plus prestigieuse institution du pays.

14 personnes ont été fouettées en Afghanistan. Getty Images Bilal Guler/Agence Anadolu via Getty Images

Lors de leur dernière attaque contre les droits des femmes, les talibans ont interdit la semaine dernière l’enseignement universitaire aux femmes, provoquant l’indignation internationale.

Certaines femmes ont tenté de protester contre l’interdiction, mais elles ont été rapidement dispersées.

Dimanche, devant les gardes talibans déployés aux portes de l’université de Kaboul, Marwa a courageusement porté une pancarte sur laquelle on pouvait lire “Iqra”, le mot arabe pour “lire”.

Elle a dit:

Ils m’ont dit de très mauvaises choses, mais je suis resté calme.

“Je voulais montrer le pouvoir d’une seule fille afghane, et que même une seule personne peut s’opposer à l’oppression.”

“Quand mes autres sœurs (étudiantes) verront qu’une seule fille s’est opposée aux talibans, cela les aidera à se soulever et à vaincre les talibans”, a déclaré Marwa.

Alors que les talibans avaient promis une forme de gouvernement plus souple lors de leur retour au pouvoir en août 2021, ils ont plutôt imposé des restrictions sévères aux femmes, les écartant ainsi de la vie publique.

Samedi, les autorités ont ordonné à tous les groupes d’aide d’empêcher les employées de venir travailler.

Les écoles secondaires pour filles sont fermées depuis plus d’un an, tandis que de nombreuses femmes qui ont perdu leur emploi dans la fonction publique perçoivent une fraction de leur salaire pour rester à la maison.

Les femmes se sont également vu interdire d’aller dans les parcs, les gymnases et les bains publics.

Les talibans disent que les restrictions sont dues au fait que les femmes ne respectent pas un code vestimentaire islamique strict, y compris le port du hijab.

Le pays est devenu une prison pour femmes, raconte Marwa, qui rêve de devenir peintre.

“Je ne veux pas être emprisonnée. J’ai de grands rêves que je veux réaliser”, a-t-elle déclaré.

“C’est pourquoi j’ai décidé de protester.”