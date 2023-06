Jose Mourinho a déclaré à ses joueurs roms qu’il n’était pas nécessaire de pleurer après une longue et émouvante course en Ligue Europa qui s’est soldée par une défaite lors du dernier obstacle, mais les fans verseront une larme si les Portugais partent cet été.

Roma et Mourinho se sont vu refuser une deuxième couronne européenne en autant d’années lorsque son équipe épuisée et ravagée par les blessures a perdu aux tirs au but contre Séville, mais il a prononcé un discours d’après-match entraînant sur le terrain avant de remercier l’armée de supporters roms qui l’ont fait. Budapest.

Son message était un message de fierté, c’est ce qu’il a restauré à Roma, une équipe qui possède l’une des bases de fans les plus importantes et les plus passionnées d’Italie, mais qui a peu gagné depuis sa création en 1927.

La victoire de la Ligue de conférence Europa la saison dernière, le cinquième trophée continental majeur de la carrière de Mourinho et le premier de l’histoire de la Roma, a fait croire aux supporters qu’une mentalité de gagnant pourrait être inculquée dans ce qui a souvent été un club de cas de panier.

« Vous pouvez perdre un match, mais vous ne devez jamais perdre votre dignité », a déclaré plus tard Mourinho aux journalistes.

« Nous avons perdu un match mais nous n’avons pas perdu notre dignité. J’ai remporté cinq finales mais je ne suis pas rentré plus fier qu’aujourd’hui. Plus heureux, évidemment, mais pas plus fier. »

Ces commentaires, et qualifiant l’arbitre Anthony Taylor de « honte » sur le parking de la Puskas Arena pour ne pas avoir accordé à la Roma un penalty en seconde période pour handball, ont été avalés par les supporters qui, à Mourinho, voient leur représentant dans la pirogue.

– Avenir incertain –

Le contrat du joueur de 60 ans expire à la fin de la saison prochaine, mais les rumeurs sur son avenir au-delà de la fin de ce mois tourbillonnent depuis la fin de l’année dernière.

Il n’a pas encore rencontré le propriétaire et président américain milliardaire de la Roma, Dan Friedkin, mais Mourinho a déclaré mercredi que lui et son équipe « méritaient plus », affirmant qu’il était « trop fatigué pour faire le travail d’entraîneur, en tant que porte-parole de le club ».

« Je veux rester mais avec la possibilité de donner plus », a-t-il ajouté.

Cela a été considéré comme un indice qu’il veut plus de soutien public et plus d’argent dans le cagnotte de transfert pour défier et potentiellement remporter le titre de Serie A comme Napoli l’a fait cette saison.

La défaite de mercredi signifie que la Roma ne participera pas à la Ligue des champions la saison prochaine. Une série de sept matchs sans victoire en Serie A a tué leurs espoirs de se classer parmi les quatre premiers et l’augmentation des revenus qui accompagne la meilleure compétition de clubs d’Europe.

La Roma est sixième dans l’élite italienne avec un match à jouer cette saison et pourrait encore être dépassée par la Juventus qui n’a qu’un point de retard sur la place de la Conference League.

L’hôte de la Roma, Spezia, qui abandonne pour sa vie en Serie A, et devra faire face au bilan physique et mental de la perte d’une finale aussi exténuante.

Mais le match de Spezia ne sera guère plus qu’une toile de fond pour une autre vague d’émotion des tribunes du Stadio Olimpico à l’équipe et à Mourinho dans le but plein d’espoir de garder leur icône d’entraîneur dans la capitale italienne.

