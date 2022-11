Fier, effrayé et en conflit. Ce que les manifestants chinois m’ont dit.

Ils sont allés à leurs premières manifestations. Ils ont scandé leurs premiers slogans de protestation. Ils ont eu leurs premières rencontres avec la police.

Puis ils sont rentrés chez eux, frissonnant d’incrédulité face à la façon dont ils avaient défié le gouvernement autoritaire le plus puissant du monde et le dirigeant le plus poigne de fer que la Chine ait vu depuis des décennies.

Les jeunes Chinois protestent contre la dure politique «zéro-Covid» du pays et exhortent même son principal dirigeant, Xi Jinping, à démissionner. C’est quelque chose que la Chine n’a pas vu depuis 1989, lorsque le Parti communiste au pouvoir a brutalement réprimé les manifestants pro-démocratie, pour la plupart des étudiants. Peu importe ce qui se passera dans les jours et les semaines à venir, les jeunes manifestants représentent une nouvelle menace pour le régime de M. Xi, qui a éliminé ses opposants politiques et réprimé toute voix qui conteste son pouvoir.

Une telle dissidence publique était inimaginable jusqu’à il y a quelques jours. Ces mêmes jeunes, lorsqu’ils ont mentionné M. Xi en ligne, ont utilisé des euphémismes comme « X », « il » ou « cette personne », craignant même de prononcer le nom du président. Ils supportent tout ce que le gouvernement leur impose : des restrictions sévères en cas de pandémie, des taux de chômage élevés, moins de livres disponibles à lire, des films à regarder et des jeux à jouer.