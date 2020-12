Le groupe multipartite de députés a exhorté l’organisation à « utiliser le maximum de poids pour contraindre Bahreïn à: mettre fin à la répression des manifestations contre la race, garantir réparation aux victimes et garantir la défense des droits des citoyens bahreïnis ».

Des groupes de défense des droits ont critiqué à plusieurs reprises Bahreïn pour avoir éradiqué la dissidence, arrêté les critiques du gouvernement et annulé violemment les manifestations. En 2011, un soulèvement populaire contre les dirigeants du pays a provoqué une vague d’arrestations.

Andy Slaughter, un député du Parti travailliste, a déclaré que « le long silence de la F1 … sur le bilan épouvantable des droits de l’homme de pays comme Bahreïn, qui accueillent des courses lucratives et font du sport leur réputation tout en réprimant leurs propres citoyens pendant la période de course, devient plus visible. et moins défendable. »

Interrogé samedi par Amanda Davies de CNN si ces députés britanniques s’étaient trompés, le PDG de la F1, Chase Carey, a déclaré: « Oui. Je pense que nous avons été très clairs sur notre engagement en faveur des droits de l’homme, nous sommes très clairs sur notre coopération et notre collaboration. avec nos partenaires pour améliorer et faire progresser les questions relatives aux droits de l’homme.

« Donc, vous savez, nous avons été assez clairs et je pense que nous sommes fiers de notre engagement en faveur des droits humains. »

«Sportswashing» est un terme utilisé pour décrire les gouvernements utilisant des événements sportifs de haut niveau pour projeter une image favorable de leur pays à travers le monde.

« Le gouvernement de Bahreïn prend la protection des droits humains et de la liberté d’expression de ses citoyens extrêmement au sérieux, et cela est explicitement protégé par la constitution de Bahreïn », a déclaré un porte-parole du gouvernement à CNN dans un communiqué.

«Le Royaume a une politique de tolérance zéro à l’égard des mauvais traitements de toute nature.

<< Le gouvernement a mis en place une série de garanties internationalement reconnues pour garantir que les violations des droits de l'homme ne se produisent pas, y compris un médiateur totalement indépendant - le premier du genre dans la région - pour superviser toutes les plaintes pour mauvais traitements. Le gouvernement est Il est également clair que personne n'est, ou ne peut être, arbitrairement détenu à Bahreïn pour avoir exprimé ses opinions politiques. "

‘Réponse boiteuse’

Human Rights Watch (HRW) a déclaré dans son rapport 2020 que la situation des droits humains à Bahreïn «restait désastreuse» et «s’était aggravée» en 2019 par rapport à 2018. Amnesty International a déclaré qu’en 2019 «les autorités ont intensifié leurs efforts pour étouffer la liberté d’expression».

Le GP de Bahreïn fait partie du programme de la F1 depuis 2004, sauf en 2011, lorsqu’il a été annulé en raison de manifestations anti-gouvernementales. Cette année, Bahreïn organise pour la première fois des grands prix lors de week-ends consécutifs dans le cadre de la saison 2020 reprogrammée en raison de la pandémie. La deuxième course aura lieu le 6 décembre.

L’année dernière, des groupes de défense des droits ont accusé la F1 d’insensibilité au sort de l’activiste bahreïnite Najah Yusuf, critique de la course de F1.

Ils ont appelé à l’annulation de la course et ont exhorté les pilotes, dont Lewis Hamilton, à la boycotter. Ni Hamilton ni aucun autre pilote n’ont publiquement répondu aux préoccupations à l’époque et la course s’est déroulée.

Yusuf a été emprisonnée par le gouvernement en 2017 et dit qu’elle a été arrêtée et battue pour s’être prononcée contre la course sur les réseaux sociaux, ce que le gouvernement de Bahreïn a nié.

Elle a été libérée à la suite d’une grâce royale en août 2019.

Cependant, les groupes de défense des droits humains ont de nouveau exprimé des inquiétudes au sujet de la course qui a lieu cette année. Une lettre, signée par 17 organisations distinctes, dont Amnesty International et Human Rights Watch, a déclaré que le GP de Bahreïn allait de l’avant « malgré les abus continus contre les manifestants qui s’opposent à l’événement ».

«Premièrement, nous sommes très fiers de notre partenariat ici à Bahreïn», a déclaré Carey. «Nous sommes fiers de nous associer aux Bahreïnis … nous ne sommes pas un organe politique. Nous ne sommes pas un organe d’enquête.

« Nous avons des discussions honnêtes avec nos partenaires … sur nos valeurs et ce qui est important pour nous et nous sommes très à l’aise dans l’alignement que nous avons avec les partenaires que nous avons dans le monde. »

Le député britannique Slaughter a qualifié la réponse de Carey de «réponse plutôt boiteuse».

« Il est clair comment leur visite à Bahreïn assainit le régime, mais où sont les preuves qu’ils ont attiré l’attention sur les violations des droits humains dans ce pays? » il a dit.

« Mais c’est pire que cela, en remerciant la F1 pour son patronage, Bahreïn s’assure que toute opposition interne potentiellement embarrassante est supprimée pour la période autour de la course, loin d’être critique de toute répression, la présence de la F1 dans le pays en provoque une. «

Les militants bahreïnis, tels que Yusuf et Nabeel Rajab, pensent que le GP de Bahreïn est une tentative de dépeindre une image différente de la réalité à laquelle sont confrontés les personnes à l’intérieur du royaume.

« Le grand prix est un spectacle sportif international et un symbole de richesse et de glamour, en particulier pour la famille dirigeante de Bahreïn », a écrit Yusuf dans le Guardian l’année dernière.

« Cependant, pour moi et mes concitoyens bahreïnis, ce n’est rien d’autre qu’un rappel annuel de nos souffrances dans notre lutte contre la tyrannie et la répression. »

En 2012, Rajab, qui était en prison l’année dernière en partie à cause de la publication de tweets critiquant la course, a déclaré que le GP de Bahreïn était « PR » pour « le gouvernement ou l’élite dirigeante oppressive ».

‘Force pour de bon’

L’Azerbaïdjan et l’Arabie saoudite figurent parmi les autres pays du calendrier de la F1 pour lesquels les groupes de défense des droits de l’homme ont exprimé des inquiétudes.

L’Azerbaïdjan a accueilli son premier Grand Prix à Bakou en 2017, tandis que l’Arabie saoudite fera ses débuts sur le calendrier F1 en 2021.

L’Arabie saoudite et l’Azerbaïdjan n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNN, mais les deux pays ont précédemment nié les allégations de « lavage de sport ».

Le ministre saoudien des Sports, le prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal écrit sur Twitter qu’accueillir la course de F1 « coïncide avec les plans et objectifs de la vision du royaume 2030 » et affirme la « valeur et la position du pays … au niveau régional et mondial ».

Un tweet du Compte du ministère des Sports a déclaré que l’accueil de la course montre l’engagement du Royaume à « proposer davantage d’événements et d’activités qui amélioreraient la qualité de vie des citoyens et des résidents ».

« Nous sommes un sport mondial », a ajouté Carey lorsqu’on lui a demandé pourquoi la F1, achetée par Liberty Media pour 4,4 milliards de dollars en 2017, a organisé des courses dans ces destinations.

«Je pense que c’est très important dans la manière dont la Coupe du monde et les Jeux olympiques se disputent dans le monde entier avec des pays du monde entier, nous sommes en compétition dans le monde entier.

« Nous sommes fiers de courir sur les continents, dans le monde entier et, encore une fois, je pense que nous allons dans des endroits où nous pouvons être une force pour le bien, nous pouvons être une force pour un changement positif. »

Interrogé sur les discussions que la F1 a eues avec Bahreïn et d’autres pays accusés de violer les droits de l’homme pour s’assurer que les problèmes sont résolus, Carey a déclaré que ces « conversations traitent essentiellement des droits fondamentaux des individus à respecter et des opportunités pour les individus d’améliorer leur vie.

« Vous parlez de l’Arabie saoudite. Vous savez, il y a eu une publicité assez claire sur l’augmentation des droits des femmes en Arabie saoudite et je pense que dans ces pays, nous pensons qu’il y a un engagement et un désir d’offrir de plus grandes opportunités pour les gens dans les pays. . «

La loi saoudienne qui interdisait aux femmes de conduire a été levée en 2018, mais Loujain al-Hathloul, l’une des plus éminentes défenseurs des droits des femmes qui ont mené la lutte pour ce droit, est toujours en prison.

En plus de la Formule 1, la boxe, le football et la Formule E ont organisé des événements de haut niveau en Arabie saoudite.

Depuis que Bahreïn a fait ses débuts sur le calendrier de la F1 en 2004, le gouvernement affirme que ses réformes des droits de l’homme « ont été globales, uniques à la région et menées en partenariat avec les gouvernements internationaux ».

Parmi les réformes qu’il a citées en exemple figuraient la << création de l'Institution nationale des droits de l'homme >>, en partenariat avec les Nations Unies, la << création d'un médiateur indépendant chargé d'enquêter sur toutes les allégations de mauvais traitements ou de mauvaises normes au sein du système de justice pénale >> et la création d’une unité spéciale chargée d’enquêter sur les allégations contre des représentants du gouvernement. »

Le gouvernement a également déclaré que depuis 2011, quelque 21 000 policiers et membres du personnel du ministère de l’Intérieur « ont reçu une formation aux droits de l’homme ».

‘Problème massif’

En 2020, Hamilton, sept fois champion du monde, s’est imposé comme une voix forte pour la diversité et l’égalité raciale au cours des derniers mois, et il a abordé la question des droits de l’homme lors d’une conférence de presse la semaine dernière, avant la course du 29 novembre.

« Naturellement, la question des droits de l’homme dans tant d’endroits où nous allons est un problème constant et énorme », a-t-il déclaré. « Nous sommes probablement l’un des seuls à aller dans autant de pays différents et je pense qu’en tant que sport, nous devons faire plus. »

Les commentaires de Hamilton ont été suscités par des lettres de militants des droits de l’homme qui lui ont été transmises par Sayed Alwadaei, directeur du Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) basé à Londres.

Carey a déclaré à CNN qu’il n’était pas d’accord avec Hamilton.

« Premièrement, je ne pense pas que nous ayons un problème énorme », a-t-il déclaré. « Je pense qu’en fait, le sport a une opportunité unique d’être une force pour le bien. Je pense que le sport a, à certains égards, traversé les frontières, traversé les cultures et rassemblé des gens de différents endroits et je pense que le monde a beaucoup d’endroits où vous pouvez boycotter et protester.

« Je pense que le monde pourrait utiliser quelques autres endroits où vous essayez de créer du bien par l’encouragement et le renforcement positif, par opposition au boycott ou à la protestation et je pense que le sport a l’habitude de rassembler des personnes d’horizons différents, de perspectives différentes, de cultures différentes. .

« Je pense qu’à bien des égards, cela peut être une véritable force de changement positif. »