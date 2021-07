Fier de représenter l’Inde au championnat des clubs féminins de l’AFC, déclare le président du Gokulam Kerala FC VS Praveen

Le Gokulam Kerala FC étant prêt à représenter l’Inde dans l’AFC Women’s Club – Pilot Tournament, le président du Gokulam Kerala FC, M. VC Praveen, est fier de cet exploit, ayant remporté la Ligue indienne des femmes en 2020. Parlant des victoires de son club dans les deux championnats féminins et les ligues masculines, M. Praveen décrit la feuille de route, qui comprend une approche égale du beau jeu pour les deux sexes.

EXTRAITS :

Que signifie la participation au championnat féminin des clubs de l’AFC pour GKFC ?

Nous sommes fiers de représenter notre pays à travers le championnat féminin des clubs de l’AFC. Cela signifie beaucoup pour le club et les fans. Je pense que notre participation amènera d’autres clubs à repenser également l’importance du football féminin. Que le tournoi motive davantage de clubs de football à investir dans le football féminin comme nous le faisons.

Le GKFC a été l’un des clubs les plus proactifs en matière de football féminin. Quel est le processus de pensée derrière cela?

Nous n’avons jamais manqué une édition de la Hero Indian Women’s League depuis notre création. Nous croyons en l’égalité des sexes et ne voulons pas restreindre le jeu aux seuls hommes. Si vous vérifiez, nos autres activités accordent également une importance égale aux femmes employées. L’égalité des sexes est l’une des philosophies dans lesquelles le club est géré et nous sommes heureux de faire plus pour le football féminin dans le pays.

Étant donné que GKFC représentera l’Inde, quelle sera votre feuille de route pour le tournoi ?

Le club est animé par l’ambition de remporter des trophées. Nous avons déjà fait plusieurs rencontres avec notre staff technique. Avec une équipe solide et la bonne attitude, nous pensons que nous pouvons gagner le tournoi. Nous pensons que notre équipe féminine peut créer un précédent pour notre équipe masculine en remportant le titre en Asie.

Votre club a la particularité d’être à la fois championne de la I-League et championne de l’Indian Women’s League. Présentez-nous la philosophie footballistique de votre club.

Nous avons aligné des équipes dans les deux tournois depuis la création de notre club. Nous sommes animés par la passion de gagner des trophées. Qu’il s’agisse de n’importe quel tournoi, nous voulons toujours aligner une équipe qui peut gagner. Nous croyons également à l’égalité des sexes et souhaitons que les femmes participent activement au sport. Lors de la saison 2019-2020 de Hero I-League, nous avons mené une campagne pour ramener le public féminin dans notre stade en offrant une entrée gratuite aux femmes.

La plupart des matchs avaient des coups d’envoi à 19 heures et notre thème de campagne était « La nuit appartient aussi aux femmes ». Nous poursuivrons ces travaux une fois le stade ouvert après la pandémie. Nous sommes également en consultation avec le gouvernement de l’État pour lancer une académie pour les joueuses du Kerala.

