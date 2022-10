Fier de l’esprit combatif de mes filles, mais pas des résultats : Thomas Dennerby

Au lendemain de la défaite 0-3 de l’Inde contre le Maroc lors du match nul du Groupe A de la Coupe du Monde Féminine des moins de 17 ans de la FIFA 2022, l’entraîneur-chef Thomas Dennerby s’est dit raisonnablement satisfait de la performance globale de ses pupilles mais certainement déçu des résultats jusqu’à présent.

« Je suis fière de mes filles pour leur performance d’hier mais pas très contente du résultat à la fin. Mais ils ont tout donné sur le terrain », a déclaré Dennerby.

“Je sais que nous sommes hors du tournoi mais je suis quand même content de la façon dont mes filles se sont battues jusqu’à la fin. Notre niveau de forme physique n’était pas un problème. Mais nous ne sommes pas à la hauteur techniquement. C’est un domaine où nous devons travailler plus dur », a-t-il souligné.

Après avoir tenu ses rivaux à distance jusqu’à la mi-temps, l’Inde s’est inclinée par des buts de trois secondes contre le Maroc lors de sa deuxième rencontre de Coupe du monde devant une foule nombreuse au stade Kalinga de Bhubaneswar le vendredi 14 octobre 2022.

“J’essayais d’organiser notre jeu d’équipe depuis si longtemps et je me suis entraîné à jouer la finale et la passe cruciale avec précision. Nous aurions dû en marquer un quand Anita était en tête-à-tête avec le gardien rival en seconde période », a déclaré le joueur de 64 ans.

“Le football est principalement un sport d’adresse et nous avons un peu plus à faire dans ce domaine. C’est la vérité », a-t-il dit.

Pendant ce temps, le défenseur Shubhangi Singh, qui a passé une bonne journée au bureau contre le Maroc, a déclaré : « Oui, le résultat est décevant mais nous avons fait de notre mieux. Nous voulions saisir toutes les chances que nous pouvions. Personnellement, pour moi, c’était vraiment un défi de tacler et de retenir les attaquants marocains, mais j’étais concentré pour leur donner un combat difficile.

Nonobstant le résultat, les Jeunes Tigresses ont fait preuve d’un esprit combatif contre le Maroc et ont réalisé une solide performance à l’arrière ainsi qu’au milieu du terrain.

“Coach avait un plan précis pour nous et nous avons essayé de le suivre. Nous savions jouer techniquement mais le résultat n’était pas en notre faveur. Tout le monde a pu voir que nous avons mieux joué que lors de notre dernier match car nous n’avons pas abandonné », a déclaré le capitaine Astam Oraon après le coup de sifflet final.

“Et c’est exactement ce que l’entraîneur nous avait demandé de faire – tirer le meilleur parti de tout le travail acharné que nous avons fait au cours des 7-8 derniers mois sur le terrain. Le penalty qui nous a été infligé a changé tout le match et finalement nous avons perdu », a-t-elle conclu.

