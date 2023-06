"Fier de ça": Un haut responsable du Congrès déclare que le Premier ministre mérite le respect partout

Avant le voyage historique du Premier ministre Narendra Modi aux États-Unis lors d’une visite d’État officielle, le chef du Congrès, Sam Pitroda, a déclaré que le Premier ministre de la nation la plus peuplée du monde méritait le respect partout, et qu’il en était « fier ».

M. Pitroda, président du Congrès indien d’outre-mer, accompagne actuellement le chef du Congrès Rahul Gandhi lors de sa tournée américaine de six jours dans trois villes.

Alors que M. Gandhi s’est concentré sur sa vision alternative de l’Inde par rapport à celle du BJP au pouvoir et a été très critique à l’égard du gouvernement dirigé par le Premier ministre Modi, il a soutenu les positions de politique étrangère du parti au pouvoir sur des questions telles que la guerre en Ukraine et en Chine.

« Il (M. Gandhi) sait où nous (l’Inde) faisons quelque chose de bien, nous sommes tous pour. Et vous voyez, quelqu’un m’a dit cela, le Premier ministre indien reçoit beaucoup d’accueil. Et j’ai dit que je suis heureux à ce sujet parce qu’en fin de compte, il est aussi mon Premier ministre. Mais ne nous y trompons pas. Il est reçu parce qu’il est le Premier ministre de l’Inde. Et pas parce qu’il est le Premier ministre du BJP. Séparez ces deux choses « , a déclaré Sam Pitroda. PTI dans une interview.

« Un Premier ministre d’une nation de 1,5 milliard d’habitants mérite le respect partout. Et j’en suis fier. Je ne suis pas négatif à ce sujet », a déclaré M. Pitroda, haut responsable du Congrès.

Le président Joe Biden accueillera le Premier ministre Modi pour une visite d’État officielle aux États-Unis, qui comprendra un dîner d’État, le 22 juin.

« Mais vous voyez, ils déforment chaque message. Ils confondent tout. Et puis ils se transforment en attaques personnelles. Maintenant, ce n’est pas la démocratie. Ayez un peu de respect pour les autres êtres humains. Vous enverrez 50 personnes vous pourchasser sur les réseaux sociaux avec des mensonges », il a dit.

« Et le seul mensonge était que tout ce voyage (de Rahul Gandhi) était parrainé par des musulmans. Qu’est-ce que c’est? Même s’il est parrainé, disons le pire des cas. Je veux dire, ce sont des citoyens indiens. De quoi parlez-vous Tout d’abord, ils n’ont rien à voir avec cela. Tout le voyage a été organisé par le Congrès indien d’outre-mer. J’ai personnellement supervisé chaque événement », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait au total environ 17 événements.

Sam Pitroda a déclaré que le voyage en cours de Rahul Gandhi avait généré de l’espoir et de l’enthousiasme aux États-Unis.

« Nous sommes tous deux (lui et M. Gandhi) convaincus que le message doit être adressé aux dirigeants mondiaux aujourd’hui. Les dirigeants mondiaux ne sont pas conscients de la réalité et de ses implications », a déclaré M. Pitroda.

« Par exemple, lors d’une grande réunion que nous avons eue aujourd’hui en privé, nous leur avons dit que le tableau périodique avait été retiré du programme scolaire. Ils ont dit que ce n’était pas possible. J’ai dit, comment se fait-il que vous ne le sachiez pas ? Et la théorie de l’évolution a été supprimé. Et ils ont été choqués. Ils ont dit, comment pourriez-vous être une nation scientifique avec tous ces NRI qui dirigent des entreprises de plusieurs milliards de dollars et dans leur pays maintenant le tableau périodique a été supprimé ? Qu’adviendra-t-il de la prochaine génération de personnes? » dit M. Pitroda.

Sam Pitroda a déclaré que la réponse reçue par Rahul Gandhi avait été formidable. « Les gens sont tous excités, ils sont très enthousiastes. Nous avons généré de l’espoir et les gens nous demandent, que puis-je faire ? Comment puis-je aider ? Alors, je leur ai dit maintenant que, écoutez, vous pouvez nous aider. de différentes manières. » Répondant à une question, M. Pitroda a déclaré que si la démocratie indienne va dans le mauvais sens, le monde va en payer le prix. « Je pense que les gens doivent comprendre. Cela ne veut pas dire que nous disons aux gens de venir réparer notre démocratie. Non. C’est nous qui allons le réparer. Mais vous feriez mieux d’en être conscient car cela aura un effet Cela aura des implications pour l’Inde. Je veux dire, pas seulement en Inde mais dans le monde », a-t-il déclaré.

