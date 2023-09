Fier d’avoir joué si longtemps : Rohan Bopanna après son dernier match de Coupe Davis

Après avoir remporté une victoire contre le Maroc dans le Groupe mondial II, Rohan Bopanna a fait sa dernière révérence en Coupe Davis. Bopanna et Yuki Bhambri ont battu la paire Elliot Benchetrit-Younes Lalami Laaroussi 6-2, 6-1 lors du match de double disputé dimanche au Vijayant Khand Mini Stadium à Gomti Nagar, Lucknow.

Rohan BopannaLes puissants coups droits de n’ont trouvé aucune réponse du camp adverse.

« Triste de quitter la Coupe Davis, mais aussi fier d’avoir joué si longtemps. Je remercie toute la nation pour son soutien et tous les coéquipiers, le capitaine sous lequel j’ai joué. Cela a été un grand voyage, une belle expérience d’apprentissage », a déclaré Bopanna lors de la conférence de presse d’après-match.

L’homme de 43 ans est cependant heureux de pouvoir désormais passer du temps avec sa famille. Parlant de l’égalité, il a déclaré: « Il était extrêmement important pour nous d’aller aux barrages du Groupe mondial I où l’Inde devrait être et de progresser. »

Le capitaine non-joueur indien Rohit Rajpal, qui est également membre du comité exécutif de l’Association olympique indienne, a déclaré que Bopanna nous manquerait. « Pour n’importe quel capitaine, quand vous avez un joueur comme Rohan Bopanna, une figure imposante, il y a toujours une bagarre pour savoir qui veut jouer avec lui. Tous veulent jouer en double avec lui », a commenté Rajpal.

« Toute l’équipe est sous le choc de sa décision de ne pas vouloir continuer. Mais il a certainement transmis de grandes connaissances à Yuki (Bhambri) et Ram (Ramanathan Ramkumar). Nous continuerons à suivre ses conseils et à en bénéficier », a-t-il ajouté.

Rajpal a estimé que les joueurs indiens de double ont toujours laissé un héritage derrière eux, mais ce sont les simples qui doivent être au centre de l’attention.

« Nous sommes une équipe coriace et nous mettons beaucoup de cœur dans la Coupe Davis. Quand nous jouons, nous sommes une équipe difficile à battre. En même temps, si nous devons battre les meilleures équipes, nous avons certainement besoin de très bonnes performances en simple de nos joueurs, car il y a quatre points pour un simple. Nous devons développer plus de profondeur en termes de simples dans l’équipe », a déclaré le capitaine.

Selon Bopanna, il y a des joueurs talentueux dans l’équipe pour faire avancer les choses à partir d’ici et il sera toujours là pour les aider. Bopanna estime que la sortie de la Coupe Davis ne marque pas la fin de sa carrière.

« Quelques jours à la maison et je reprendrai la route tout de suite. Le tennis est un programme très chargé, venant de New York puis rentrant en Chine, donc cela implique beaucoup de voyages. Je vais au sommet. Avec une semaine de pratique avant d’aller à Hangzhou [for the Asian Games], » il a dit.

Avec cette victoire, l’Inde disputera désormais les barrages du Groupe mondial I en 2024.