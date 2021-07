Fier d’avoir joué dans une ère particulière du tennis : Roger Federer à Novak Djokovic après le 20e Grand Chelem

Novak Djokovic a égalé Roger Federer et Rafael Nadal en remportant son 20e titre du Grand Chelem dimanche, revenant pour battre Matteo Berrettini 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3 en finale de Wimbledon.

Le n ° 1 Djokovic a remporté un troisième championnat consécutif au All England Club et un sixième au classement général.

Il ajoute que neuf titres à l’Open d’Australie, trois à l’US Open et deux à l’Open de France égalent ses deux rivaux pour le plus grand nombre de tournois majeurs remportés par un homme de l’histoire du tennis.

« Félicitations à Novak pour votre 20e majeure. Je suis fier d’avoir l’opportunité de jouer dans une époque particulière de champions de tennis. Merveilleuse performance, bravo! », a posté Federer sur les réseaux sociaux.

Félicitations Novak pour votre 20e majeure. Je suis fier d’avoir l’opportunité de jouer dans une époque particulière de champions de tennis. Merveilleuse performance, bravo !— Roger Federer (@rogerfederer) 11 juillet 2021

« Cela signifie qu’aucun de nous trois ne s’arrêtera », a déclaré Djokovic lors de la cérémonie de présentation lorsqu’on lui a demandé ce que cette étape signifiait pour lui.

«Je dois rendre un grand hommage à Rafa et Roger. Ce sont des légendes de notre sport et ce sont les deux joueurs les plus importants que j’ai affrontés dans ma carrière. Ils sont la raison pour laquelle je suis là où je suis aujourd’hui.

« Ils m’ont aidé à réaliser ce que je dois faire pour m’améliorer et devenir plus fort mentalement, physiquement et tactiquement.

« Les 10 dernières années ont été un voyage incroyable. Ça ne s’arrête pas là. »

En fait, le Serbe de 34 ans est désormais le seul homme depuis Rod Laver en 1969 à remporter les trois premiers tournois majeurs d’une saison. Il peut viser un Grand Chelem d’une année civile – quelque chose qu’un homme a accompli pour la dernière fois lorsque Laver l’a fait il y a 52 ans – à l’US Open, qui commence le 30 août.

«Je pouvais certainement envisager que cela se produise. Je vais certainement tenter le coup », a ajouté Djokovic.

«Je suis en grande forme et je joue évidemment bien et je joue mon meilleur tennis en Grand Chelem. C’est la plus haute priorité que j’ai en ce moment à ce stade de ma carrière. Alors continuons comme ça. »

Il s’agissait de la 30e finale majeure de Djokovic – chez les hommes, seul Federer en a joué plus, 31 – et la première pour Berrettini, un Italien de 25 ans qui était tête de série n°7.

