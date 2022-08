Fieldcrest tient bon dans la défaite d’ouverture de la saison contre GCMS – Shaw Local

Au Veterans Park de Minonk, les Fieldcrest Knights lors de leur match d’ouverture vendredi ont montré l’amélioration que leur personnel d’entraîneurs recherchait après une saison de football d’automne 2021 sans victoire.

Cependant, ils n’ont pas obtenu la victoire pour le montrer, tombant 23-14 dans un match acharné avec Gibson City-Melvin-Sibley.

Brady Ruestman a lancé pour 125 verges et un touché mais a été intercepté cinq fois par les Falcons. Koltin Kearfott a ajouté 49 verges par la passe et un touché. Jozia Johnson (49 verges) et Jackson Hakes (12 verges) ont marqué les touchés des Knights, Johnson ouvrant le score avant que GCMS ne marque les 16 suivants pour prendre une avance qu’il ne renoncerait pas.

Landon Modro a enregistré neuf plaqués – dont un pour perte – pour Fieldcrest, qui est de retour en action vendredi prochain en accueillant son rival El Paso-Gridley.

JV FILLES TENNIS

Finaliste d’Ottawa dans Nite Lite : À Ottawa, les Corsairs se sont classés deuxièmes de quatre équipes dans leur propre Nite Lite Invite. Les équipes de double n ° 1 de Gabby Cooper et Zulee Moreland ont affiché un dossier de 2-1, tout comme l’équipe n ° 3 de Yaquelin Hernandez-Solis et le tandem n ° 4 de Brooklyn Byone et Perla Gutierrez.