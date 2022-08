Fieldcrest espère recommencer à jouer au «football des chevaliers» en 2022 – Shaw Local

Bien qu’il vivait et travaillait à Louisville, dans le Kentucky, l’automne dernier, Nick Meyer surveillait Hudl et entendait son père et son frère, entraîneurs adjoints, expliquer comment l’équipe de football de Fieldcrest – avec 14 apparitions en séries éliminatoires en 30 saisons avec apparitions en demi-finale en 2014 et 2019 – faisait.

Ce fut une saison difficile tout autour, alors que les Knights ont terminé 0-9.

Meyer, un diplômé de Fieldcrest en 2011, a été embauché en janvier pour reprendre le programme, et l’entraîneur-chef de première année dit que ce qui est dans le passé est le passé, et qu’il est temps d’aller de l’avant.

“Tous ces joueurs ont grandi en regardant les équipes de Fieldcrest gagner une tonne de matchs et avoir beaucoup de succès”, a déclaré Meyer. “L’année dernière a été à peu près aussi difficile pour beaucoup d’entre eux, mais je pense aussi que c’était un peu une tempête parfaite. À partir de l’année dernière avec un seul partant de retour, une liste pleine de juniors et de sous-classes qui n’ont pas profité des matchs universitaires juniors au printemps raccourci par COVID-19 et quelques blessures clés au début. Ils ont mis l’année dernière dans le passé, et je pense et j’espère qu’ils croient vraiment que nous pouvons être une équipe de football solide.

« Le talent et l’envie sont là ; maintenant, il ne reste plus qu’à le montrer sur le terrain.

Meyer a déclaré que bien qu’il y ait une bataille au poste de quart-arrière entre les juniors Koltin Kearfott (1 037 verges par la passe et six touchés en six matchs) et Brady Ruestman, “ce n’est pas tellement comme si ce gars allait jouer et que l’autre allait tenir un presse-papiers. Ils ont chacun des capacités très différentes, nous allons donc, espérons-le, utiliser cela à notre avantage.

Sophomore Eddie Lorton, une sélection de la deuxième équipe du Times All-Area et le leader de retour de l’équipe, sera le porteur de ballon en vedette, avec Aiden Hurd servant de remplaçant et Loren Gensler “un grand enfant fort” étant invité à obtenir une courte cour ou deux si besoin.

Landon Modro (450 verges sur réception, 2 touchés) et Jozia Johnson seront probablement les principales cibles de réception, Trenton Topolski et Jackson Hakes se voyant également occasionnellement lancer le ballon.

Meyer a déclaré que la ligne offensive sera composée d’une combinaison d’Aiden Harsted, Coltin Perry, Carter Stimpert, Jordan Carey, Chance Hedrick et Aydin Stimpert.

“Pour nous offensivement, ce seront nos gars qui feront leur travail à chaque jeu.” dit Meyer. “Ils vont également devoir comprendre qu’il y a des hauts et des bas dans tout match de football. Ils peuvent rater une passe ou rater un bloc… les choses vont parfois mal tourner.

«Je pense que nous nous sommes tellement améliorés dans cet aspect tout au long de l’été et au cours de la première semaine d’entraînement. Si quelqu’un fait une erreur, les 10 autres gars viennent le chercher. Il s’agit d’avoir des souvenirs à court terme – apprenez-en et continuez à rouler.

“Je pense qu’il sera important que nos cinq ou six gars de base s’habituent à jouer ensemble pour donner à nos gars de talent le temps d’entrer dans l’espace.”

Du côté défensif avec plusieurs regards initiaux seront Harsted, Perry, Aydin Stimpert, Cooper Haugens, Dalton Mrazek, Levi Harlan et Auden Meierhofer.

Le noyau de secondeurs comprendra Topolski, Hakes, Modro, Hurd, Gensler et Hedrick, avec Lorton, Kearfott, Brady Ruestman et Johnson dans le secondaire.

“Pour être honnête, nous voulons simplifier la défense”, a déclaré Meyer. « Nous voulons que les enfants réagissent, bougent vite et jouent au football. Bien sûr, nous avons des ensembles, des vérifications simples et des couvertures que nous utilisons, mais le principal est que nous devons avoir 11 plaqueurs à chaque jeu. Je crois vraiment que le travail qu’ils ont tous fait pendant l’intersaison dans la salle de musculation, y compris une meilleure force de la main, va se traduire du côté défensif du ballon. Je pense que nous serons en mesure de jeter des blocs et non seulement d’envelopper le porteur de balle, mais aussi de le faire tomber efficacement. …

“Je pense que nous pouvons être une très bonne équipe défensive, mais comme je l’ai dit, faire des tacles et communiquer seront nos deux plus grandes clés pour que ce soit le cas.”

Fieldcrest, membre de la grande division de la conférence Heart of Illinois, ouvre sa saison en accueillant Gibson City-Melvin-Sibley et El Paso-Gridley, mais a toujours une date ouverte pour la semaine 3 après que Fisher a abandonné son programme universitaire le mois dernier.