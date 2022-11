Field of Crosses pour se souvenir des morts s’ouvre au parc municipal de Kelowna – Kelowna Capital News

Le champ de croix annuel a ouvert ses portes dans le parc municipal de Kelowna près du cénotaphe mercredi (2 novembre) alors que les célébrations du jour du Souvenir commencent à se dérouler dans toute la ville.

Une cérémonie a ouvert le Champ des Croix cette année, avec quelques familles de ceux qui ont des personnes avec des croix dans le champ. Toutes les croix honorent 227 jeunes Canadiens avec leur nom, grade, régiment et date de décès inscrits sur la croix.

Michael Loewen a dirigé la cérémonie tandis qu’Anna Jacyszyn a chanté à la fois l’hymne national et “God Save the King”. Une minute de silence a également eu lieu.

« L’exposition Field of Crosses est un hommage spécial à tous ceux de la région de Kelowna qui ont perdu la vie au service de leur pays », a déclaré Loewen.

Cette année marque le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et le 101e anniversaire depuis que le coquelicot est devenu un symbole du souvenir.

Un groupe d’enfants qui ont participé et remporté le concours de la campagne nationale du coquelicot de la Légion royale canadienne ont également été honorés lors de la cérémonie. Le groupe représentait les gagnants locaux, régionaux, provinciaux et nationaux, qui avaient différents types d’entrées, y compris des poèmes, des essais et plus encore.

La présidente de la Légion 26 de Kelowna, Darlene McCaffery, et le groupe de quatre enfants ont déposé une croix pour un soldat inconnu lors de la cérémonie.

Le maire sortant Colin Basran était présent ainsi que la conseillère sortante Gail Given et la députée de Kelowna-Lake Country Tracy Gray.

Le Field of Crosses, organisé par le Rotary Club de Kelowna, sera ouvert pendant 10 jours du 2 au 12 novembre et pendant cette période, de nombreuses écoles prévoient de faire des excursions à l’exposition dans le cadre de leur Apprentissage du jour du Souvenir. Mercredi matin, la classe de neuvième année de l’école intermédiaire Constable Neil Bruce à West Kelowna a examiné le champ de croix.

Pendant les 10 jours, le mémorial visuel est ouvert 24 heures sur 24 dans le parc de la ville, à quelques pas du cénotaphe. Le 10 novembre, une cérémonie aux chandelles aura lieu au Champ des Croix.

La cérémonie régulière du jour du Souvenir aura lieu au cénotaphe du parc municipal à 11 h le vendredi 11 novembre.

