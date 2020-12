Mercredi, l’Angleterre a émergé de son deuxième verrouillage, mais de sévères restrictions restent en vigueur, et tout le monde peut deviner quand les rues désertes du centre de Londres se rempliront à nouveau d’employés de bureau, de visiteurs de théâtre et de touristes.

«J’appelle cela le domaine des rêves brisés», a déclaré Steve McNamara, secrétaire général de l’Association des chauffeurs de taxi autorisés, qui représente environ la moitié des plus de 21 500 chauffeurs de taxi autorisés de la capitale britannique. «C’est horrible et ça empire.»

C’est un monument prêt à photographier à la dévastation économique provoquée par la pandémie. Les taxis ont été rendus par leurs chauffeurs à une société de location en raison de l’effondrement des affaires après le verrouillage de la Grande-Bretagne en mars dernier. Alors que le nombre de taxis au ralenti s’accumulait, l’entreprise a manqué de place dans son garage et a conclu un accord avec un agriculteur local pour en stocker environ 200 aux côtés de ses abeilles et de ses pigeons.

EPPING, Angleterre – Traversez une forêt parsemée de feuilles et passez devant un charmant marché de rue de cette ville à environ 20 miles au nord-est de Londres.Un spectacle choquant apparaît: des taxis noirs de Londres, des centaines de places stationnées pare-chocs à pare-chocs dans un champ boueux , entouré de ruches et d’une grange pour l’élevage de pigeons pigeons.

À l’heure actuelle, à peine un cinquième des taxis de Londres fonctionnent actuellement, a déclaré M. McNamara, et les chauffeurs encore sur la route ne paient en moyenne qu’un quart de leurs tarifs pré-pandémique. La ville estime que 3 500 taxis ont quitté les rues depuis juin. Ils sont rangés dans des parkings, des entrepôts, des garages et des champs tout autour de la capitale.

Pour M. McNamara, qui a gagné ses cicatrices en luttant pour les chauffeurs de taxi contre la concurrence d’Uber et d’autres services de covoiturage, la pandémie est une menace existentielle encore plus grande. À moins que le gouvernement n’offre plus d’aide financière, a-t-il déclaré, Londres pourrait perdre l’un de ses symboles les plus reconnaissables – celui qui se classe, dans le lexique touristique, avec des bus rouges à impériale, des cabines téléphoniques et des policiers dans leurs casques en forme de dôme.

«Les bus ne sont plus rouges, les cabines téléphoniques ont disparu et les policiers sont maintenant assis dans des BMW avec des mitraillettes», a déclaré M. McNamara, déployant une ligne colorée qu’il a sans doute utilisée auparavant. «Nous sommes la seule icône londonienne qui reste, et je crains vraiment que nous ne soyons plus là dans trois ans.»

Pour certains qui ont regardé la guerre entre les taxis noirs et Uber, les taxis n’étaient pas toujours les personnages les plus sympathiques. D’une part, leurs services étaient et sont toujours plus chers. Majoritairement blancs, masculins et anglais, les chauffeurs de taxi présentent une vision surannée de la Grande-Bretagne, aux côtés d’immigrants ethniquement divers et d’autres lutteurs qui prennent le volant et apposent un autocollant Uber sur leur fenêtre.