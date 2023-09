Field Actuellement à 8 ans pour le premier débat présidentiel du GOP alors que Pence se qualifie ; Trump, une non-présentation ?

L’ancien vice-président Mike Pence a déclaré mardi qu’il était désormais qualifié pour le premier débat présidentiel républicain de la campagne 2024, qui se tiendra le 23 août à Milwaukee. Pence affirme avoir atteint le nombre de 40 000 donateurs requis par le Comité national républicain pour participer au débat.

À seulement deux semaines de la fin, la dynamique de qui sera sur scène devient plus claire.

Jusqu’à présent, huit candidats, dont Pence, se sont qualifiés : l’ancien président Donald Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, l’entrepreneur et homme d’affaires Vivek Ramaswamy, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et le gouverneur du Dakota du Nord. Doug Bergum.

Le RNC exigeait que les candidats obtiennent au moins 1 pour cent dans trois sondages nationaux de haute qualité ou une combinaison de sondages nationaux et d’États préliminaires, et qu’ils rassemblent un minimum de 40 000 donateurs dans 20 États ou plus.

Une grande question demeure cependant : si le favori incontesté se présentera.

Le dernier sondage New York Times/Sienne montre que Donald Trump écrase tous ses adversaires dans presque tous les groupes démographiques.

L’une de ses challengers, Nikki Haley, a déclaré Actualités CBN elle comprend pourquoi il ne se présentera peut-être pas.

Nous lui avons rappelé que le 45e président pensait qu’il pourrait simplement sauter le premier débat, et peut-être aussi le deuxième débat en Californie, puis nous avons demandé à Haley : « Que pensez-vous de ce type de discours ?

Elle a répondu : « C’est à lui de prendre la décision. Je pense qu’en fin de compte, il voit probablement que cela lui ferait plus de mal de monter sur la scène d’un débat que de ne pas le faire. »

« Pour donner de l’oxygène à des gens comme vous et d’autres ? », lui a-t-on demandé. Elle a répondu : « Eh bien, je pense qu’avec les chiffres dont il dispose actuellement, pourquoi monterait-il sur la scène du débat et prendre ce risque ? Mais il devra prendre cette décision quand il le voudra. Je pense qu’en fin de compte, le Les Américains voudront le voir sur scène. Je pense qu’ils voudront voir tous les candidats sur scène. »

Ainsi, pendant que Trump laisse le champ libre et que les autres restent dans l’incertitude, voici ce qui se passe avec le reste.

Un poste vacant chez Trump pourrait être une opportunité nécessaire pour Ron DeSantis, actuellement deuxième dans les sondages.

Alors qu’il peine à gagner du terrain, le candidat le plus haut placé dans les sondages sera placé sur le devant de la scène. Cela signifie que DeSantis occuperait une place privilégiée si Trump sautait.

Ensuite, il y a les autres, qui espèrent un moment décisif : Tim Scott, Nikki Haley, Doug Bergum et Vivek Ramaswamy, qui a vu ses chiffres dans les sondages augmenter récemment, peut-être en raison de sa défense virulente de Trump lors de ses problèmes juridiques.

Récemment sur CNBC, Ramaswamy s’est engagé : « Le 20 janvier 2025, si je suis élu prochain président américain, je gracierai Donald J. Trump pour ces infractions dans cette affaire fédérale.

Quant au joker, ne cherchez pas plus loin que Chris Christie, autrement connu sous le nom de boule de démolition de Trump.

Même si Christie restera probablement le principal chien d’attaque contre l’ancien président, la question est de savoir si elle résistera à la nature en téflon de Trump.

Cela nous amène à Mike Pence, qui, malgré l’insistance de sa campagne pour qu’il participe au débat, reste à l’extérieur et regarde à l’intérieur.

En effet, même s’il a satisfait aux critères de vote les plus bas, l’ancien gouverneur, membre du Congrès et vice-président bien connu a des difficultés dans le domaine de la collecte de fonds.

S’exprimant lors du premier caucus de l’État de l’Iowa, Pence a déclaré : « Notre objectif n’est pas d’atteindre un objectif arbitraire fixé par le Comité national républicain. Il s’agit de raconter notre histoire ici dans l’Iowa. »

