Fidji contre Portugal : Coupe du monde de rugby 2023 – en direct

il y a 36 ans 15h25 HAE 21 minutes. Une fois de plus, les Fidji commencent à déplacer le ballon à mi-chemin, les phases les faisant avancer activement, mais ils ont été imprécis aux moments clés jusqu’à présent et c’est la même chose ici où Botitu lance un déchargement derrière Ravataumada et en touche. Six erreurs de manipulation pour les favoris jusqu’à présent. Cela demande du tri, évidemment.



il y a 4 mois 15h22 HAE 19 minutes. Bill Mata a une grosse course après avoir récolté un abandon sur la ligne de but de Marques. Il est arrêté net par deux défenseurs d’Os Lobos et la possession est perdue lors de la phase suivante, permettant à Portela de se dégager.



il y a 7 mois 15h19 HAE 16 minutes. Il y a un échange de possession mouvementé, les deux équipes gagnant du terrain grâce à quelques courses solides avant de cracher le ballon. Suite à cela, une période de coups de pied à la main s’installe, se terminant lorsque le Portugal remporte un penalty à la rupture. Ils auront un alignement juste à l’intérieur de la moitié de terrain des Fidji. Remplaçant des Fidji en raison d’une blessure, Te Ahiwaru Cirikidaveta remplace Temo Mayanavanua

il y a 10 min 15h16 HAE 13 minutes. Les Fidji ont quelques phases à mi-chemin, les déplaçant à travers la ligne et en arrière avant que Nayacelevu décide que cela ne mène nulle part et donne un coup de pied à Cardoso Pinto, qui coupe son coup de pied en touche. Avantage pour les hommes en blanc et petite indication de l’attitude différente de cette équipe : elle n’allait nulle part, alors ils l’ont judicieusement démarrée pour gagner du territoire.

il y a 14 mois 15h11 HAE PEINE! Fidji 3 – 0 Portugal (Frank Lomani) 9 minutes. Tadjer est victime d’un méfait illégal lors de la panne, alors Lomani le lance et le frappe horriblement, mais parvient d’une manière ou d’une autre à le passer à travers les bâtons.



il y a 16 mois 15h09 HAE 7 minutes. Les Fidji passent un moment horrible en alignement jusqu’à présent, et le dernier lancer de Matavesi est frappé du côté d’Os Lobos par Cerqueira. Le ballon est transmis rapidement à Cardoso Pinto, mais il est stoppé par Tuisova avant que Marques ne donne trop de coups de pied pour toucher.



il y a 19 mois 15h06 HAE 4 minutes. Mawi intercepte le ballon tout seul 22, mais le dégagement de Botitu est repoussé par Bettencourt et il semble que les Fidji soient en difficulté avant que Marques ne soit critiqué pour ne pas avoir relâché pour soulager la pression.



il y a 22 mois 15h04 HAE 2 minutes. Un départ confiant du Portugal, réchauffant les mains de tout le monde avec le ballon avant qu’un problème de communication lors du ruck ne permette à Mayanavanua de saisir le ballon à sa sortie. Mais les Fidji sont alors hors-jeu à la prochaine panne.



il y a 24 mois 15h01 HAE DÉMARRER! Jerónimo Portela s’en donne à fond pour nous lancer



il y a 31 mois 14h55 HAE Les équipes s’éloignent, le Portugal rayonnant et applaudissant ses supporters dans la foule, qui est nombreuse.



il y a 52 min 14h33 HAE Ce match se joue à la suite de l’annonce déchirante du décès du jeune fils du centre fidjien Josua Tuisova. Le centre fidjien Josua Tuisova continue de jouer à la Coupe du monde de rugby après la mort de son fils En savoir plus



il y a 1h 14h26 HAE Équipes Fidji : 15 Sireli Maqala, 14 Selesitino Ravutaumada, 13 Waisea Nayacalevu (c), 12 Josua Tuisova, 11 Vinaya Habosi, 10 Vilimoni Botitu, 9 Frank Lomani, 8 Viliame Mata, 7 Levani Botia, 6 Meli Derenalagi, 5 Temo Mayanavanua, 4 Isoa Nasilasila , 3 Luke Tagi, 2 Samuel Matavesi, 1 Eroni Mawi Remplaçants: 16 Tevita Ikanivere, 17 Peni Ravai, 18 Mesake Doge, 19 Te Ahiwaru Cirikidaveta, 20 Albert Tuisue, 21 Peni Matawalu, 22 Teti Tela, 23 Iosefo Masi Le Portugal: 15 Manuel Cardoso Pinto, 14 Raffaele Storti, 13 Pedro Bettencourt, 12 José Lima (c), 11 Rodrigo Marta, 10 Jerónimo Portela, 9 Samuel Marques, 8 Rafael Simões, 7 Nicolas Martins, 6 David Wallis, 5 Steevy Cerqueira, 4 José Madère, 3 Diogo Hasse Ferreira, 2 Mike Tadjer, 1 Francisco Fernandes Remplaçants: 16 David Costa, 17 Duarte Diniz, 18 Anthony Alves, 19 Duarte Torgal, 20 João Granate, 21 João Belo, 22 Tomás Appleton, 23 Vincent Pinto



