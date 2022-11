Fidelity, ForUsAll offrant aux investisseurs 401(k) un accès à la crypto-monnaie

Ces mesures interviennent alors que le département américain du Travail a exhorté en mars les employeurs à “faire preuve d’une extrême prudence” avant d’exposer les travailleurs à la crypto-monnaie. Le régulateur a cité des “risques importants” pour les investisseurs, tels que la spéculation et la volatilité.

En savoir plus sur les finances personnelles : Comment votre pointage de crédit affecte le financement automobile 26 millions d’emprunteurs ont demandé une remise de prêt étudiant Fidelity est le dernier employeur à offrir une éducation universitaire gratuite aux travailleurs

Les investisseurs peuvent acheter dans six crypto-monnaies : bitcoin, ethereum, solana, polkadot, cardano et USDC. ForUsAll a l’intention d’en ajouter cinq autres dans les semaines à venir, a déclaré Ramirez, qui a refusé de divulguer lesquels.

Pour sa part, ForUsAll, un administrateur de plan destiné aux startups et aux petites entreprises, a également déployé en septembre la cryptographie pour les épargnants 401 (k), a déclaré David Ramirez, PDG de la société.

Les employeurs qui parrainent un plan 401 (k) via Fidelity peuvent choisir d’offrir le compte aux travailleurs, leur permettant d’allouer une part de leurs économies au bitcoin.

Fidelity Investments, le plus grand fournisseur de plans 401 (k) en termes d’actifs totaux, a commencé à offrir un compte d’actifs numériques aux clients cet automne, a confirmé un porte-parole.

Cinquante clients ForUsAll ont mis la cryptographie à la disposition des employés, et 100 autres clients devraient bientôt les rejoindre, a déclaré Ramirez. Ces 150 régimes représenteraient environ 27 % à 28 % du nombre total de clients. Ramirez a estimé que 70% à 80% des nouveaux clients ont demandé à rendre la crypto disponible.

Bitcoin , par exemple, a perdu plus de 66 % de sa valeur depuis son point culminant en novembre de l’année dernière. (A titre de comparaison, le Indice S&P 500 est en baisse d’environ 20 % au cours de la dernière année.) Le prix actuel du Bitcoin, environ 21 000 $ la pièce, est presque le triple de sa valeur depuis le début de 2020, et le S&P 500 a augmenté d’environ 17 % au cours de cette période.

ForUsAll a également l’intention de rendre disponibles à l’avenir des classes d’actifs alternatives telles que le capital-investissement, le capital-risque et l’immobilier, a déclaré Ramirez.

Le compte bitcoin de Fidelity est une option qui s’ajoute à d’autres investissements 401 (k) comme les fonds d’actions et d’obligations traditionnels. Le compte d’actifs numériques contient des bitcoins et des investissements à court terme similaires à des espèces, qui sont destinés à faciliter les transactions quotidiennes.

Au niveau technique, Fidelity et ForUsAll proposent la cryptographie aux investisseurs de différentes manières.

Fidelity et ForUsAll ont installé certaines barrières de sécurité pour limiter les allocations globales 401(k) des investisseurs à la crypto. Par exemple, ForUsAll limite les allocations des investisseurs à 5 % du solde actuel de leur portefeuille et envoie des alertes aux investisseurs si cette part dépasse 5 % à l’avenir. Les investisseurs, quant à eux, ne peuvent pas investir plus de 20 % de leur solde dans l’offre de Fidelity, bien que les employeurs puissent choisir d’abaisser ce plafond.

Mais les employeurs pourraient ne pas être aussi rapides à mettre la crypto-monnaie ou des classes d’actifs alternatives à la disposition des travailleurs en raison du risque juridique, ont déclaré des experts. Les travailleurs et d’autres parties ont intenté de multiples poursuites contre des entreprises au cours de la dernière décennie et plus pour des fonds 401 (k) prétendument risqués et coûteux.

ForUsAll a poursuivi le ministère du Travail pour sa crypto-monnaie bulletin de conformité publié en mars. Cette affaire n’est pas encore résolue.