Fidèles compagnons, les tempéraments chauds forment la vie primordiale des fous de Bassan

Ils s’entassent sur un plateau de l’île Bonaventure comme des banlieusards new-yorkais qui bloquent un métro, sauf qu’ils sont plus bruyants. Ce sont des parents dévoués et pourraient enseigner aux humains une chose ou deux sur la loyauté dans le mariage.

Année après année, les couples de fous de Bassan viennent séparément des eaux lointaines et dispersées de l’Atlantique pour se réunir, s’accoupler à nouveau et élever de nouveaux poussins sur les lieux de nidification précis qu’ils ont appelés chez eux avant de se diriger vers le sud pour l’hiver.

L’île située juste à côté de la péninsule gaspésienne au Québec offre un aperçu remarquable des fous de Bassan, car ils sont facilement accessibles en grand nombre, semblent ignorer les humains et contrairement à de nombreuses espèces d’oiseaux de mer qui acceptent d’être étudiées et étiquetées.

MATES FOR LIFE: Les fous de Bassan semblent être meilleurs que les humains en monogamie, malgré le fait qu’ils passent la moitié de l’année séparés, ou peut-être à cause de cela.

PARENTALITÉ : Les compagnons partent à tour de rôle en mer pour pêcher et nourrir les petits. Ils sont tellement déterminés à nourrir leurs poussins que les oisillons deviennent plus gros et plus potelés que leurs parents au moment de la migration hivernale vers le sud. Ils brûleront cette graisse en mer en apprenant au fil du temps à plonger et à voler comme les grands.