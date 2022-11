Fidèles compagnons, les tempéraments chauds forment la vie primordiale des fous de Bassan

PERCE, Québec (AP) — Les fous de Bassan partagent deux maximes familières aux humains : « home sweet home » et « ne marchez pas sur moi ».

Ils s’entassent sur un plateau de l’île Bonaventure comme des banlieusards new-yorkais qui bloquent un métro, sauf qu’ils sont plus bruyants. Ce sont des parents dévoués et pourraient enseigner aux humains une chose ou deux sur la loyauté dans le mariage.

Année après année, les couples de fous de Bassan viennent séparément des eaux lointaines et dispersées de l’Atlantique pour se réunir, s’accoupler à nouveau et élever de nouveaux poussins sur les lieux de nidification précis qu’ils ont appelés chez eux avant de se diriger vers le sud pour l’hiver.

L’île située juste à côté de la péninsule gaspésienne au Québec offre un aperçu remarquable des fous de Bassan, car ils sont facilement accessibles en grand nombre, semblent ignorer les humains et contrairement à de nombreuses espèces d’oiseaux de mer qui acceptent d’être étudiées et étiquetées.

Leurs luttes pour se nourrir et se reproduire dans un climat qui se réchauffe sont surveillées de près par les scientifiques.

Certaines des leçons apprises ici et d’autres colonies sur la vie des fous de Bassan :

MATES FOR LIFE: Les fous de Bassan semblent être meilleurs que les humains en monogamie, malgré le fait qu’ils passent la moitié de l’année séparés, ou peut-être à cause de cela.

Le biologiste marin David Pelletier, spécialiste de leur comportement au nid et enseignant au Cégep de Rimouski, a constaté que 69 % restaient « fidèles »; ce qui signifie qu’ils se reproduisent avec le même compagnon pour la vie ; 22 % sont « divorcés », c’est-à-dire qu’ils trouvent de nouveaux compagnons ; 9% sont veuves.

En revanche, environ un tiers des Américains qui ont déjà été mariés ont divorcé.

OUI, MAIS : C’est une question de port d’attache, pas de romance, disent les scientifiques – mais est-ce que quelqu’un sait vraiment ce qu’il y a dans le cœur d’un fou de Bassan ?

« Les fous de Bassan sont avant tout fidèles à leur territoire, ce qui explique pourquoi ils sont encore assez fidèles à leur partenaire », a déclaré Pelletier.

Ce besoin primordial de se réunir sur le même terrain exact s’accompagne d’une hostilité frappante envers les intrus du quartier. Les oiseaux ne veulent pas que le prochain fou de Bassan pénètre sur leur territoire, même s’ils résident à peine à une envergure l’un de l’autre. C’est alors que les choses deviennent moche. Ils pincent, crient et peuvent se battre jusqu’à l’épuisement, parfois jusqu’à la mort.

___

PARENTALITÉ : Les compagnons partent à tour de rôle en mer pour pêcher et nourrir les petits. Ils sont tellement déterminés à nourrir leurs poussins que les oisillons deviennent plus gros et plus potelés que leurs parents au moment de la migration hivernale vers le sud. Ils brûleront cette graisse en mer en apprenant au fil du temps à plonger et à voler comme les grands.

OUI, MAIS : Un poussin qui s’éloigne du nid est en grand danger, à la fois de la part d’autres fous de Bassan adultes qui peuvent l’attaquer comme un intrus et de ses propres parents, qui peuvent ne pas le reconnaître comme le leur à son retour.

“À quelques semaines, s’il est attaqué par des fous de Bassan adultes, il est mortel, que ce soit ses parents ou non”, a déclaré Pelletier. “En vieillissant, le poussin développe un cou fort qui lui permet de résister aux attaques d’autres fous de Bassan.”

___

GANNET-SPEAK : Les oiseaux font du vacarme avec leurs cris rauques et leurs claquements, mais leur communication est une affaire de corps entier.

Un fou de Bassan seul sur le nid secoue souvent la tête d’un côté à l’autre, puis plonge sa tête sous chaque aile comme s’il vérifiait l’odeur corporelle. Traduction : rester à l’écart ou bien.

Un fou de Bassan affamé dit à son compagnon qu’il quitte le nid pour pêcher en pointant son bec droit vers le ciel.

Un fou de Bassan rentrant au nid est accueilli par le compagnon avec un clic-clac-clic-clac de becs qui les fait ressembler à des acteurs d’escrime dans un vieux film de série B.

Si un poussin picore le bec d’un parent, il demande de la nourriture, qui se présente sous la forme de poisson partiellement digéré. Miam.

Calvin Woodward, Carolyn Kaster et Lynn Berry, Associated Press