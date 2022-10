Fidèle des Blue Jays: Racontez-nous vos histoires de fandom avant les éliminatoires de la MLB

Les Blue Jays sont de retour dans les séries éliminatoires et les fans de partout au Canada se préparent pour ce qui sera la plus grande série de la saison jusqu’à présent.

Les Jays en plein essor ont l’avantage du terrain pour la série de trois matchs avec joker, avec des matchs prévus vendredi, samedi et dimanche (les horaires des matchs n’ont pas encore été déterminés).

Si les séries éliminatoires précédentes sont une indication, le Rogers Centre sera bondé et en pleine effervescence.

Mais c’est un grand pays et vous trouverez des fans inconditionnels des Jays d’un océan à l’autre.

Alors, CBC News veut savoir : Où regarderez-vous les matchs ? Et quelle est l’histoire de votre fandom des Blue Jays ? Faites-le nous savoir en remplissant le formulaire ci-dessous et un producteur ou journaliste de CBC pourrait suivre pour en savoir plus.