Fidel Ramos, le président philippin qui a rompu avec Marcos, décède à 94 ans

Fidel V. Ramos, un chef militaire qui a succédé à Corazon C. Aquino à la présidence des Philippines, et qui a présidé de 1992 à 1998 à une croissance économique robuste, à une stabilité politique exceptionnelle et à des réconciliations avec les insurgés communistes et les séparatistes musulmans, décédé dimanche à Manille. Il avait 94 ans.

Le ministère de la Défense a confirmé sa mort dans un communiqué dimanche.

Un assistant de longue date, Norman Legaspi, a déclaré à l’Associated Press que M. Ramos était décédé au centre médical de Makati et qu’il souffrait d’une maladie cardiaque et de démence.

Dans une nation battue par la dictature corrompue de Ferdinand E. Marcos, qui a été évincé lors d’un soulèvement populaire en 1986, Mme Aquino et M. Ramos ont mené une lutte, consécutivement pendant six ans, sous la bannière de ” People Power », pour rétablir la démocratie, réformer une économie prostrée et faire la paix avec les extrémistes.