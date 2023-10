Le grand maître Vidit Gujrathi a montré son génie technique pour vaincre l’Allemand Dmitrij Kollars et remporter sa deuxième victoire consécutive au troisième tour du FIDE Grand Swiss, une partie du cycle du Championnat du monde.

Après avoir perdu le premier tour, Gujrathi avait battu son compatriote Abhijeet Gupta avec des pièces noires au deuxième tour et maintenant cette victoire en tant que noir devrait constituer un énorme booster de confiance pour la star indienne.

Dans l’épreuve féminine qui se déroule simultanément, R Vaishali a fait preuve d’un sens tactique incroyable pour écraser Leya Garifullina qui joue sous le drapeau de la FIDE. Avec 2,5 points en poche lors des trois premiers tours, Vaishali partage désormais la troisième place de cette section derrière la Chinoise Tan Zhongyi et l’Ukrainienne Anna Muzychuk.

Dans la section ouverte qui rapporte un prize pool total de 460 000 USD, 10 joueurs se partagent la tête avec un score identique de 2,5 points. Alors que les six premiers tableaux se sont soldés par des matchs nuls, le jeune ouzbek Javokhir Sindarov a illuminé les débats en battant le grand maître d’élite américain Levon Aronian.

Le grand maître Arjun Erigaisi s’est assuré de rester dans le peloton de tête après s’être contenté d’un match nul avec Alexey Sarana qui représente désormais la Serbie.

Ancien Russe, Sarana était sous pression après avoir abandonné un pion, mais au fur et à mesure que la bataille se déroulait, Arjun s’est rendu compte que ses chances dans la finale de tour et de pions n’étaient probablement pas suffisantes pour remporter le point complet.

SL Narayanan et Aravindh Chithambaram ont gagné deux points chacun après avoir signé la paix avec Nikita Vituigov d’Angleterre et Amin Tabatabei d’Iran tandis qu’Aryan Chopra a trouvé un client difficile dans la deuxième tête de série Hikaru Nakamura et a été le seul directeur général indien à perdre en troisième. rond.

Dans d’autres matchs impliquant des Indiens, D Gukesh a été tenu en échec par l’Espagnol Alon Pichot tandis que R Praggnanandhaa a obtenu le même résultat contre son compatriote Raunak Sadhwani.

P Harikrishna n’a pas pu trouver de réel avantage avec ses pièces blanches contre Murali Karthikeyan et a fait match nul en 31 coups tandis que Nihal Sarin a partagé le point avec Vasif Durarbayli de l’Azerbaïdjan.

Avec huit tours restants à venir, les anciens champions du monde juniors Abhijeet Gupta et B Adhiban ont continué à se battre alors qu’ils étaient respectivement détenus par l’Israélien Along Greenfeld, moins bien noté, et le joueur local Dietmar Kolbas.

Vidit Gujrathi était en mission en surclassant progressivement Kollars du côté noir d’un jeu sicilien Alapin.

Après avoir égalisé au début du milieu de partie, Gujrathi a atteint une finale de dame et de pièce mineure où son cavalier a sauté partout sur le plateau en se combinant bien avec la reine. Il a fallu 56 mouvements à un patient avant que l’Indien ne l’oblige à démissionner.

La section des femmes a vu Vaishali sortir toutes ses armes contre Garifullina. Le jeu intermédiaire résultant d’une attaque du Grand Prix de Sicile semblait à double tranchant, mais, soutenue par ses brillantes capacités de calcul, Vaishali a lancé une attaque directe contre le roi.

Garifullina était en mer pour essayer de trouver la meilleure défense et tout s’est terminé en seulement 25 coups.

Le grand maître D Harika et B Savitha Shri ont pris jusqu’à 1,5 point chacun après avoir partagé les points avec Sophie Millet de France et Anna Ushenina d’Ukraine respectivement. Divya Deshmukh a perdu contre la tête de série Alexandra Goryachkina représentant la FIDE et Tania Sachdev a été battue par Marsel Efroimski d’Israël.

