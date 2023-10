Jouant aux échecs sans compromis, sa marque de fabrique, le grand maître Arjun Erigaisi a remporté une victoire écrasante contre l’Espagnol Anton Guijarro tandis que le SL Narayanan a bien fait de maintenir le directeur général Abdusattorov Nodirbek à un match nul au deuxième tour du Grand Suisse FIDE.

Arjun, qui a perdu le rythme vers la fin, a décidé de traverser le champ de mines en pleine vitesse alors qu’il s’est heurté dès le début à des complications injustifiées lors du match d’ouverture de Reti par Guijarrov qui jouait en blanc.

Le jeu semblait équilibré, mais lorsqu’il s’agit de complications, Arjun a des nerfs d’acier. En sacrifiant un pion au milieu du jeu, le joueur basé à Warangal a complètement pris son homologue espagnol au dépourvu et un simple sacrifice d’échange lui a valu une autre pièce blanche en quelques coups.

Guijarrov s’est battu pendant longtemps, mais l’écriture était sur le mur et Arjun l’a bouclé sans donner de seconde chance. Après 40 coups, c’est un échec et mat inévitable qui a forcé Guijarro à démissionner.

Narayanan est quelqu’un dont on parle, mais son profil bas ne l’a pas aidé à revendiquer grand-chose. Le joueur le plus fort du Kerala a terminé comme le meilleur Indien en remportant la troisième place du Masters du Qatar juste avant cet événement et il ne semble pas qu’il s’arrêtera là.

Jouant le côté noir d’un Queen’s Gambit refusé contre Nodirbek, Narayanan était à l’aise dès le départ, a gagné un pion et quand il était sur le point de le perdre, trop de pièces avaient changé de mains et la position n’était qu’un match nul. Cela n’a pris que 33 mouvements.

Raunak Sadhwani a poursuivi sa solide performance après avoir détenu la quatrième tête de série Anish Giri, de Hollande, au premier tour. Raunak a joué un autre match nul avec le favori d’avant-événement, l’Américain Hikaru Nakamura. Cela s’est avéré être un jeu rapide ne durant que 25 coups lorsque les joueurs ont décidé de répéter les mouvements, Raunak mettant une certaine pression sur Nakamura.

Dans la section féminine, l’ancienne championne du monde Tan Zhongyi a montré ses compétences en fin de partie pour vaincre Divya Deshmukh tandis que B Savitha Shree a trouvé l’ancienne championne du monde Antoaneta Stefanova trop difficile à gérer.

