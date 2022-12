Fichiers Twitter de Musk : qu’avons-nous appris sur l’histoire de l’ordinateur portable de Hunter Biden ?

Des fichiers divulgués ont décrit un effort à l’échelle de l’entreprise pour supprimer un rapport préjudiciable sur la famille de Joe Biden

Certains des plus hauts responsables de Twitter ont bloqué la diffusion de l’histoire de l’ordinateur portable Hunter Biden en 2020, alors même qu’ils avaient du mal à expliquer pourquoi, révèlent des documents publiés vendredi par le nouveau PDG Elon Musk et le journaliste Matt Taibbi. RT examine le contenu de ces fichiers, ainsi que le déroulement du scan.

La campagne Biden a affirmé que le contenu de l’ordinateur portable avait été fabriqué par la Russie, tandis que la plupart des médias grand public ont refusé de couvrir l’histoire. Le contenu de l’ordinateur portable a ensuite été déclaré authentique par le New York Times, le Washington Post et le Daily Mail, longtemps après que Biden ait vaincu Trump.

Twitter a immédiatement manipulé son algorithme pour supprimer l’histoire, avant d’interdire complètement les liens vers celle-ci, citant son “matériel piraté” politique. Il était même interdit aux utilisateurs de partager l’article par message direct, une décision qui, selon Taibbi, est généralement réservée à “cas extrêmes” comme la pédopornographie. Le New York Post a vu son compte suspendu pendant deux semaines et le compte de Trump a été temporairement verrouillé pour avoir partagé une vidéo faisant référence à l’histoire.

Le 14 octobre 2020, le New York Post a publié le premier d’une série d’articles basés sur des informations obtenues à partir de l’ordinateur portable de Hunter Biden. Ces articles impliquaient Joe Biden dans de nombreux stratagèmes payants impliquant les contacts commerciaux étrangers de son fils – et quelques semaines avant l’élection présidentielle, menaçaient de faire couler la campagne de Biden contre le président de l’époque, Donald Trump.

Comment l’histoire a-t-elle été supprimée?

La décision d’enterrer l’histoire a été prise par l’ancien responsable des affaires juridiques, politiques et de confiance de Twitter, Vijaya Gadde, a rapporté Taibbi.

Certains membres du personnel n’étaient pas à l’aise de qualifier l’histoire de « piratée », le responsable des communications, Trenton Kennedy, écrivant “J’ai du mal à comprendre la base politique pour marquer cela comme dangereux”, et l’ancien vice-président des communications mondiales Brandon Borrman se demandent : “Pouvons-nous honnêtement affirmer que cela fait partie de la politique ?”

https://t.co/j4EeXEAw6F peut voir la confusion dans le long échange suivant, qui finit par inclure Gadde et l’ancien chef de la fiducie et de la sécurité Yoel Roth. Trenton Kennedy, responsable des communications, écrit : “J’ai du mal à comprendre la base politique pour marquer cela comme dangereux”: pic.twitter.com/w1wBMlG33U – Matt Taibbi (@mtaibbi) 3 décembre 2022

“Le piratage était l’excuse, mais en quelques heures, à peu près tout le monde s’est rendu compte que ça n’allait pas tenir.” a déclaré un ancien employé à Taibbi. “Mais personne n’a eu le courage de l’inverser.”

L’ancien chef de la confiance et de la sécurité, Yoel Roth, a expliqué que “Compte tenu des risques SÉVÈRES ici et des leçons de 2016, nous pécher par excès d’inclure un avertissement et d’empêcher ce contenu d’être amplifié,” faisant apparemment référence à des allégations non prouvées d’ingérence extérieure dans les élections de 2016.