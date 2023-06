Fichiers FTC pour bloquer Microsoft-Activision

La Federal Trade Commission a demandé lundi une ordonnance d’interdiction temporaire et injonction préliminaire cherchant à bloquer l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft avant la date limite de l’accord du 18 juillet.

CNBC a rendu compte des plans de la FTC plus tôt dans la journée.

actualités liées à l’investissement

La FTC a déclaré qu’elle craignait que si Microsoft était autorisé à acheter Activision, Microsoft aurait le pouvoir de « retenir ou dégrader » les produits de jeu d’Activision, en raison du prix, de la qualité du jeu, de l’expérience sur les offres des concurrents ou de « retenir entièrement le contenu des concurrents ».

En d’autres termes, la FTC craint que Microsoft ne puisse empêcher le lancement de jeux populaires de la bibliothèque d’Activision Blizzard sur d’autres consoles de jeux, comme celles vendues par Sony. Ou il pourrait facturer plus pour les jeux qui se lancent sur d’autres consoles. Call of Duty est un titre qui est apparu et, bien qu’il soit actuellement disponible sur toutes les plates-formes et que Microsoft ait promis de continuer à vendre largement cette série de jeux, les régulateurs craignent que Microsoft ait le pouvoir de détenir ces titres futurs ou des titres similaires pour Xbox. , éloignant les acheteurs de Sony et des autres fabricants de consoles.

Si les parties étaient autorisées à fusionner avant que l’affaire ne passe par une procédure administrative, la FTC a fait valoir que « le rétablissement du statu quo serait difficile, voire impossible ».

La demande d’injonction intervient alors que la date limite de l’accord était imminente. La date d’audience de la FTC et celle d’un appel à la décision de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés de bloquer l’accord sont intervenues après la date limite des parties du 18 juillet. Entre-temps, les régulateurs de la Commission européenne avaient autorisé l’acquisition.

La FTC a déclaré au tribunal qu’une injonction préliminaire était nécessaire « parce que Microsoft et Activision ont déclaré qu’ils pouvaient réaliser l’acquisition proposée à tout moment ».

Microsoft annoncé son intention d’acheter ActivisionBlizzard pour 68,7 milliards de dollars en janvier 2022 dans ce qui serait sa plus grande transaction à ce jour. À l’époque, le fabricant de logiciels avait déclaré qu’il prévoyait de conclure l’accord d’ici la fin juin 2023. Si l’accord échoue, Microsoft pourrait finir par devoir à Activision Blizzard des frais de résiliation d’une valeur pouvant atteindre 3 milliards de dollars.

La FTC a intenté une action en justice pour bloquer l’acquisition en décembre 2022, choisissant de porter l’affaire devant son juge de droit administratif interne. Une audience sur l’affaire de la FTC débutera le 2 août, a indiqué l’agence dans le dossier de lundi.

Dans un dossier administratif, le juge interne rend une décision qui peut faire l’objet d’un recours devant la commission plénière. Si la commission vote contre Microsoft et Activision, ils pourraient faire appel de l’affaire devant un tribunal fédéral.

« Nous nous félicitons de l’opportunité de présenter notre cas devant un tribunal fédéral », a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith. « Nous pensons que l’accélération du processus juridique aux États-Unis apportera finalement plus de choix et de concurrence sur le marché. »

Le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, a déclaré dans un e-mail aux employés que la société a salué la décision de la FTC de discuter de la transaction envisagée devant un tribunal fédéral.

« Notre excellente équipe juridique se prépare à ce déménagement depuis plus d’un an, et nous sommes prêts à présenter notre dossier à un juge fédéral qui pourra évaluer la transaction sur le fond », a-t-il écrit.

Smith devait rencontrer la semaine dernière le chancelier britannique Jeremy Hunt au sujet de l’accord, Bloomberg rapporté, citant des personnes anonymes.

En mai, l’exécutif de l’Union européenne a approuvé l’accord après disant initialement il craignait que l’accord ne réduise la concurrence. Les régulateurs avaient initialement estimé que Microsoft pourrait être en mesure d’empêcher d’autres sociétés de distribuer des jeux Activision Blizzard tels que les titres Call of Duty sur d’autres consoles que la Xbox de Microsoft.

Microsoft a proposé à son principal rival sur les consoles, Sony, un contrat d’une décennie pour rendre chaque jeu Call of Duty disponible sur Sony PlayStation en même temps que la Xbox l’obtient. Mais Sony n’a pas accepté.

« Je ne veux pas d’un nouvel accord avec Call of Duty. Je veux juste bloquer votre fusion », a déclaré Jim Ryan, président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, selon un tweeter de Lulu Cheng Meservey, un dirigeant d’Activision Blizzard.

