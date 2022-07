Fichiers FTC pour bloquer l’accord de réalité virtuelle de Meta

Le procès antitrust est le premier à être déposé sous Lina Khan, présidente de la commission et l’un des principaux critiques progressistes de la concentration des entreprises, contre l’un des géants de la technologie. Mme Khan a fait valoir que les régulateurs doivent mettre fin aux violations des lois sur la concurrence et la protection des consommateurs en ce qui concerne la pointe de la technologie, y compris la réalité virtuelle et augmentée, et pas seulement dans les domaines d’activité où les entreprises sont déjà devenues des géants.

WASHINGTON – La Federal Trade Commission a déposé mercredi une injonction pour empêcher Meta, la société anciennement connue sous le nom de Facebook, d’acheter une société de réalité virtuelle appelée Within, limitant la poussée de la société dans le soi-disant métaverse et signalant un changement dans la façon dont l’agence approche des accords technologiques.

Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Meta et d’autres grandes entreprises technologiques comme Google, Apple et Amazon ont de plus en plus fait l’objet d’un examen minutieux de leur pouvoir et de leur domination. Sous le prédécesseur de Mme Khan, la FTC a intenté une action en justice contre Facebook, affirmant que la société avait mis fin à la concurrence naissante par le biais d’acquisitions. Le ministère de la Justice a également poursuivi Google pour savoir si la société avait abusé d’un monopole sur la recherche en ligne.