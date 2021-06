Fichiers d’opérateur de centre commercial pour le chapitre 11

Le propriétaire du centre commercial Washington Prime Group Inc. a déposé une demande de mise en faillite au chapitre 11 dimanche soir, citant la pandémie de COVID-19 pour avoir rendu cette décision nécessaire.

La société, issue du plus grand exploitant de centres commerciaux du pays, Simon Property Group en 2014, compte actuellement 102 centres commerciaux, selon des documents déposés auprès du tribunal américain des faillites du district sud du Texas. Washington Prime est basé à Columbus, Ohio.

Plusieurs détaillants – certains avec des emplacements dans des propriétés Washington Prime – ont déposé et sorti de la faillite depuis mai 2020 au milieu de la pandémie, notamment Christopher & Banks, Guitar Center, New York & Company, JC Penney, Stein Mart, Sur La Table, Ascena Retail Group et Mardi matin. Les faillites ont inclus des fermetures de magasins.

« La pandémie de COVID-19 a créé des défis importants pour de nombreuses entreprises, y compris le Washington Prime Group, rendant un dépôt au chapitre 11 nécessaire pour réduire l’encours de la dette de la société », a déclaré le Washington Prime Group dans un communiqué de presse.

La faillite de l’exploitant du centre commercial n’est pas une surprise. Dans des documents publics, Washington Prime a déclaré qu’il était en pourparlers avec ses créanciers pour restructurer ses finances et qu’il pourrait demander la protection de la loi sur les faillites.

En annonçant son dépôt de bilan, la société a déclaré avoir obtenu 100 millions de dollars de « financement du débiteur-exploitant auprès des créanciers consentants pour soutenir les opérations quotidiennes pendant le processus du chapitre 11 et s’assurer que toutes les opérations commerciales se poursuivent dans le cours normal des affaires. sans interruption. »

Lou Conforti, PDG et directeur de Washington Prime Group, a déclaré dans le communiqué que la restructuration permettra à l’entreprise de « redimensionner son bilan et de positionner la société pour réussir à l’avenir ».

Les centres commerciaux étaient en difficulté avant la pandémie.

Mais les experts ont déclaré que la crise pourrait accélérer la fermeture de centres commerciaux sous-performants et la réaffectation de nombreux centres qui restent ouverts. En fin de compte, 1 centre commercial sur 4 et jusqu’à 1 sur 2 pourraient éventuellement fermer leurs portes, selon les projections des analystes et dirigeants de Coresight Research.

Coresight, qui suit les fermetures de commerces de détail, prévoyait en 2020 qu’environ 25 % des centres commerciaux américains disparaîtraient au cours des trois à cinq prochaines années.

Mais cela pourrait atteindre jusqu’à 50 % « si nous ne pouvons pas arrêter l’hémorragie », a déclaré Deborah Weinswig, PDG de Coresight, dans une interview avec USA TODAY l’été dernier. « Cela finit par changer le visage de l’Amérique. »

Contribution : Nathan Bomey et Charisse Jones, USA TODAY

