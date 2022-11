Fichiers d’échange de crypto FTX pour la faillite

NEW YORK –

Il a fallu moins d’une semaine à FTX pour passer du troisième plus grand échange de crypto-monnaie au monde au tribunal de la faillite.

L’échange de crypto-monnaie assiégé, à court de milliards de dollars, cherche à se protéger contre la faillite après que l’échange ait connu l’équivalent crypto d’une course bancaire. FTX, son fonds spéculatif affilié Alameda Research et des dizaines d’autres sociétés ont déposé une requête en faillite dans le Delaware vendredi matin.

Le PDG et fondateur Sam Bankman-Fried a démissionné, a annoncé la société. Bankman-Fried a récemment été estimé à 23 milliards de dollars américains et a été un important donateur politique des démocrates. Sa valeur nette s’est pratiquement évaporée, selon Forbes et Bloomberg, qui suivent de près la valeur nette des personnes les plus riches du monde.

Bankman-Fried a également d’autres problèmes. Jeudi, une personne proche du dossier a déclaré que le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission examinaient FTX pour déterminer si des activités criminelles ou des infractions en matière de valeurs mobilières avaient été commises. La personne n’a pas pu discuter publiquement des détails de l’enquête et a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

L’enquête est centrée sur la possibilité que FTX ait utilisé les dépôts des clients pour financer des paris chez Alameda Research. Sur les marchés traditionnels, les courtiers sont censés séparer les fonds des clients des autres actifs de la société. Les violations peuvent être punies par les régulateurs.

FTX avait accepté plus tôt cette semaine de se vendre à son plus grand rival Binance après avoir connu l’équivalent en crypto-monnaie d’une course bancaire. Les clients ont fui l’échange après s’être inquiétés de savoir si FTX disposait d’un capital suffisant.

Le monde de la crypto avait espéré que Binance, le plus grand échange de crypto au monde, pourrait être en mesure de sauver FTX et ses déposants. Cependant, après que Binance ait eu l’occasion d’examiner les livres de FTX, il est devenu clair que les problèmes de la plus petite bourse étaient trop importants pour être résolus et Binance s’est retirée de l’accord.

FTX est le dernier d’une série de catastrophes en cascade qui ont secoué le secteur de la cryptographie, maintenant sous la pression intense de l’effondrement des prix et des régulateurs financiers encerclés. Son échec envoie également des vagues semblables à des tsunamis dans tout l’univers crypto.

Le prêteur de crypto-monnaie BlockFi a annoncé jeudi soir sur Twitter qu’il n’était “pas en mesure de faire des affaires comme d’habitude” et de suspendre les retraits des clients à la suite de l’implosion de FTX.

Dans une lettre publiée sur son profil Twitter jeudi soir, BlockFi – qui a été renfloué par FTX de Bankman-Fried au début de l’été dernier – a déclaré qu’il était “choqué et consterné par les nouvelles concernant FTX et Alameda”.

La société a conclu en disant que toute communication future sur son statut “sera moins fréquente que ce à quoi nos clients et autres parties prenantes sont habitués”.

Bitcoin a chuté immédiatement après la publication de la lettre, perdant près de 5 % avant de remonter au-dessus de 17 000 $ du jour au lendemain. La crypto-monnaie d’origine, le bitcoin, oscillait autour de 20 000 dollars depuis des mois avant que les problèmes du FTX ne deviennent publics cette semaine, l’envoyant brièvement à environ 15 500 dollars.



Les journalistes Matt Ott et Michael Balsamo à Washington y ont contribué.