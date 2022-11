Fichiers BlockFi pour la faillite alors que les retombées FTX se propagent

BlockFi n’est pas le premier prêteur de crypto à s’effondrer au cours d’une année dévastatrice pour l’industrie. Après le crash du printemps, au cours duquel Bitcoin a chuté de 20% en une semaine, deux autres prêteurs, Celsius Network et Voyager Digital, ont déposé leur bilan.

Mais cet accord signifiait que BlockFi était financièrement enchevêtré avec FTX, et sa stabilité a été plongée dans l’incertitude ce mois-ci après une série de révélations sur les faux pas des entreprises et la gestion suspecte de FTX. Quelques jours après l’effondrement de l’échange, BlockFi suspendu retraits, expliquant qu’il avait une “exposition significative” à FTX, y compris les montants non tirés de la ligne de crédit et les actifs détenus sur la plate-forme FTX.

BlockFi, un prêteur de crypto-monnaie et une société de services financiers, a déposé son bilan lundi, devenant la dernière entreprise de l’industrie de la cryptographie entravée par l’implosion de l’échange assiégé FTX.

BlockFi, qui est basé à Jersey City, NJ, a été créé en 2017 et, depuis l’année dernière, a réclamé plus de 450 000 clients de détail qui peuvent obtenir des prêts en quelques minutes, sans vérification de crédit. “Nous ne sommes qu’au début de cette histoire”, a déclaré Flori Marquez, co-fondateur de BlockFi, au New York Times en septembre. Mais son activité a attiré un examen minutieux de la part des régulateurs.

La Securities and Exchange Commission a conclu en février un règlement de 100 millions de dollars avec le bras de prêt de BlockFi pour les échecs d’enregistrement, le premier depuis que le régulateur a averti qu’il prendrait des mesures contre les entreprises de crypto-monnaie offrant des prêts qui ne les ont pas enregistrés en tant que titres ou ne se sont pas enregistrés en tant que sociétés d’investissement. . La SEC a également constaté que BlockFi avait fait des déclarations fausses et trompeuses sur le niveau de risque de son portefeuille de prêts et de ses activités de prêt.

Le règlement visait à donner à BlockFi un moyen de s’inscrire auprès de la SEC, ce qui constituerait également un exemple pour les autres prêteurs de crypto. Mais les défenseurs de la crypto-monnaie ont repoussé, affirmant que l’accord soutenait leur affirmation selon laquelle la réglementation avait poussé des entreprises comme FTX offshore dans des endroits où les règles sont plus souples, ce qui met les consommateurs en danger.