Fiche technique officielle, prix du smartphone le plus intrigant de 2022

C’était déjà connu, mais maintenant je suppose que c’est vraiment et officiellement officiel — Rien Téléphone (1) ne vient pas aux États-Unis. Pour nous, c’est une déception, car cela aurait été bien d’avoir une autre option, quelque chose en plus d’un Galaxy ou d’un Pixel. Hélas, ce n’était pas censé être, du moins pas encore. Bien que ce téléphone ne se dirige pas vers nous, nous pouvons toujours jeter un œil à ses spécifications et à ses prix en dehors des États-Unis.

Nothing Phone (1) dispose d’un écran OLED de 6,55 pouces (2400 x 1080) avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, d’un processeur Snapdragon 778G+ produit par Qualcomm, d’un modèle de base de 8 Go + 128 Go de stockage (jusqu’à 12 Go de RAM + 256 Go de stockage sont disponibles) , deux caméras arrière de 50 mégapixels (capteur Sony IMX766 avec OIS et EIS + capteur ultra large Samsung JN1), caméra frontale 16MP, batterie 4500mAh avec charge PD filaire 33W et charge sans fil 15W, charge inversée 5W, lecteur d’empreintes digitales, capacité de déverrouillage facial, Indice de protection IP53, prise en charge de la double carte SIM, deux haut-parleurs stéréo, ainsi que 3 ans de mises à jour majeures du système d’exploitation Android et 4 ans de mises à jour de sécurité Android bimensuelles.

Rien n’a fixé le prix de l’appareil de manière assez compétitive à 399 £, qui se convertit à environ 475 $. Nous ne savons pas avec quel prix cet appareil serait lancé aux États-Unis, mais tout ce qui se situe dans le domaine inférieur à 500 $ semble tout à fait juste.

Si vous envisagez de vous faufiler et d’importer un Nothing Phone (1), nous vous le déconseillons. Le téléphone n’a pas la certification FCC, ce qui rend illégal pour Nothing de le vendre au public américain. En plus de cela, sans aucune certification des transporteurs américains non plus, votre expérience cellulaire serait probablement assez terrible. La morale de l’histoire? Ne vous embêtez pas.

Nothing Phone (1) est un appareil très soigné. Détestez-le ou aimez-le, c’est intrigant. Nous croisons les doigts pour que les États-Unis obtiennent un Nothing Phone bien mérité (2).

