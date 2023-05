Fiche technique du Moto Razr + publiée en ligne avant le lancement

Le prochain appareil Razr de Motorola, le Razr+ (Razr 40 Ultra à l’étranger), avait sa fiche technique mise en ligne ce matin. Le document dont les spécifications sont extraites semble provenir directement de Motorola Italie, de sorte que la légitimité de l’information n’est pas vraiment remise en question. De plus, qui est ici pour divulguer de fausses spécifications Razr en 2023 ?

Les spécifications du prochain pliable incluent un écran intérieur pOLED FHD+ de 6,9 ​​pouces, un écran extérieur pOLED de 3,6 pouces, un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, une batterie de 3800 mAh (charge sans fil 5 W), un indice de protection IP52, deux caméras (12 MP + 13MP) placé à l’intérieur de l’écran extérieur, tireur 32MP à l’intérieur, plus Android 13.

Le graphique nous permet également de savoir à quelles couleurs nous pouvons nous attendre : Infinite Black, Glacier Blue et Viva Magenta. Honnêtement, tous les trois ont l’air plutôt mignons.

Vous devez le céder à Motorola. Le premier Razr pliable de 2020 était absolument terrible. Maintenant, en 2023, Motorola semble sur le point de sortir un solide pliable, un avec un écran de couverture de bonne taille et une batterie relativement grande. Ne nous détestez pas d’être excités pour le lancement de celui-ci.

L’annonce est prévue cette semaine le 1er juin.

// @_snoopytech_