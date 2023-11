Fiche d’information : Conflit israélo-palestinien

Mise à jour : 19 octobre

Près de deux semaines après l’attaque du Hamas contre le sud d’Israël, la guerre continue de faire rage. Le Hamas et le Jihad islamique palestinien (JIP) détiendraient environ 200 prisonniers à l’intérieur de Gaza, et ils ont continué à lancer des barrages de roquettes ciblant le sud et le centre d’Israël, même si aucun décès n’a été signalé lors de ces frappes au cours de la deuxième semaine de conflit. Pendant ce temps, la situation sécuritaire à Gaza a continué de se détériorer en raison des frappes aériennes israéliennes en cours, même si les Forces de défense israéliennes (FDI) n’ont pas encore lancé d’opération terrestre prévue. Une explosion meurtrière dans un hôpital de Gaza a entraîné une augmentation importante du nombre de morts palestiniens, déclenchant des protestations et de violentes manifestations dans toute la région. Ailleurs, les tensions le long de la frontière israélo-libanaise se sont encore intensifiées, avec des échanges de tirs transfrontaliers quotidiens faisant des morts des deux côtés.

La crise humanitaire s’aggrave dans la bande de Gaza

Israël a continué d’intensifier ses frappes aériennes sur Gaza (voir la carte ci-dessous), le nombre de morts palestiniens à l’intérieur de l’enclave côtière étant estimé à plus de 3 450 — parmi eux plus de 1 000 enfants, selon Save the Children. Le nombre de morts palestiniens a déjà dépassé celui des 51 jours du conflit Israël-Gaza en 2014.

Au cours de la deuxième semaine du conflit, Israël a réitéré ses ordres d’évacuation forcée du nord de Gaza – dont 22 hôpitaux – malgré les avertissements de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) quant à l’impact de cette opération sur des milliers de patients. On estime que plus de 600 000 Palestiniens ont déjà fui le nord de Gaza en raison des lourdes frappes aériennes et de la menace imminente d’une invasion terrestre.

Les frappes aériennes israéliennes ont également touché le centre et le sud de Gaza. Des dizaines de frappes aériennes ont ciblé les gouvernorats du sud de Rafah et Khan Yunis ainsi que le gouvernorat central de Dayr al-Balah au cours de la deuxième semaine du conflit, faisant des centaines de morts. Rien que le 17 octobre, ces frappes ont tué plus de 100 Palestiniens à Khan Yunis, dont la plupart ont été évacués du nord de Gaza. — tandis qu’au moins 49 personnes sont mortes dans des frappes aériennes au poste frontière de Rafah. Des frappes ont touché d’autres abris et zones de réfugiés, notamment une école gérée par les Nations Unies dans le camp de réfugiés d’al-Maghazi, dans le centre de Gaza, le 17 octobre. Israël a affirmé que ses frappes aériennes dans le centre et le sud de Gaza visaient les forces du Hamas qui se cachent dans la région. Le chef régional des renseignements du Hamas aurait été tué dans la ville méridionale de Khan Yunis le 16 octobre, tandis que le commandant militaire de la brigade centrale du Hamas aurait été tué le même jour dans le camp de réfugiés de Bureij, dans le centre de Gaza.

Au milieu d’un avertissement de l’ONU selon lequel aucune zone de la bande de Gaza n’est sûre pour que les Palestiniens puissent se cacher des frappes aériennes, des milliers de Palestiniens sont restés dans le nord de Gaza, se réfugiant dans des écoles et des hôpitaux. Lors de l’incident le plus meurtrier à Gaza depuis le début du conflit actuel, une explosion à l’hôpital al-Ahli dans la ville de Gaza a tué plus de 470 Palestiniens et en a blessé des centaines d’autres. Israël a imputé cette frappe aux ratés des roquettes du JIP, tandis que le Hamas a affirmé que l’hôpital avait été touché par les frappes aériennes israéliennes. Les roquettes du Hamas et du JIP ont échoué dans le passé, l’armée israélienne suggérant qu’au moins 450 roquettes ont atterri à l’intérieur de Gaza lors de la dernière série d’hostilités. Alors que certains experts ont noté que l’absence de cratère profond visible à l’hôpital pourrait étayer les affirmations d’Israël, d’autres ont suggéré que l’ampleur de l’explosion et l’étendue de la destruction dépassent les capacités du Hamas et du JIP.

À la suite de l’explosion de l’hôpital, le président palestinien Mahmoud Abbas s’est retiré d’un sommet prévu avec le roi Abdallah II de Jordanie, le président américain Joe Biden et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, ce qui a incité le roi Abdallah à annuler le sommet. En annonçant cette décision, le roi Abdallah a accusé Israël de se livrer à une punition collective. L’explosion a également provoqué des protestations et de violentes manifestations dans toute la région. En Jordanie, des dizaines de manifestants ont tenté de prendre d’assaut l’ambassade d’Israël à Amman. Au Liban, suite à l’appel du Hezbollah à une journée de colère, des centaines de personnes se sont affrontées avec les forces de sécurité devant l’ambassade américaine à Beyrouth. En Turquie, la police a utilisé du gaz poivré pour disperser des manifestants qui tentaient de pénétrer dans le consulat israélien à Istanbul. Pendant ce temps, des manifestants se sont affrontés avec la police palestinienne à Ramallah, Naplouse, Tubas et Jénine en Cisjordanie, scandant des slogans contre les dirigeants de l’AP et en soutien au Hamas.

La situation instable à Gaza suscite de plus en plus d’inquiétudes quant au fait que la région soit poussée au bord d’un conflit plus vaste aux conséquences imprévisibles.

Les tensions éclatent le long de la frontière israélo-libanaise

Le long de la frontière nord d’Israël avec le Liban, la violence n’a cessé de s’intensifier ces derniers jours. Après des échanges de roquettes et de bombardements au cours de la première semaine du conflit, le Hezbollah libanais et l’armée israélienne ont intensifié leurs échanges quotidiens d’attaques transfrontalières, l’escalade de la violence marquant la plus grave flambée de violence à la frontière depuis la guerre du Liban de 2006. Au 18 octobre, l’ACLED enregistre la mort de 13 combattants du Hezbollah, de trois militants du Hamas et de deux militants du JIP, de cinq soldats israéliens, ainsi que d’au moins trois civils libanais (dont un journaliste) et un civil israélien lors d’escarmouches transfrontalières depuis le 7 octobre. .

Le 15 octobre, le Hezbollah a tiré des missiles antichar sur plusieurs sites israéliens le long de la frontière, causant la première mort d’un civil israélien sur le front nord, ainsi qu’un soldat israélien. Le lendemain, Israël a évacué les habitants de 28 villages situés dans un rayon de deux kilomètres de la frontière libanaise tout en continuant à renforcer ses troupes dans la zone frontalière.

Le 17 octobre, les tensions se sont encore intensifiées lorsque les FDI ont tué quatre militants qui tentaient d’infiltrer Israël depuis le Liban. Sans revendiquer la responsabilité de la tentative d’infiltration, le Hezbollah a annoncé mardi que cinq de ses combattants avaient été tués lors des hostilités – le plus grand nombre de morts que le groupe ait subi en une seule journée au cours de la crise actuelle. Le même jour, le Hezbollah a tiré plusieurs missiles antichar sur la ville de Metula et le kibboutz Yiftah, ainsi que sur deux rassemblements de troupes à la frontière, blessant deux soldats et un civil. Les hostilités transfrontalières se sont poursuivies le 18 octobre, avec trois combattants du Hezbollah tués et quatre soldats israéliens blessés.

Le Hezbollah libanais est considéré comme une force plus redoutable et un plus grand danger potentiel pour Israël que les militants palestiniens, possédant des capacités de défense aérienne. et avoir accumulé un arsenal de roquettes à longue portée et de missiles à guidage de précision depuis 2006. L’ampleur de la récente série d’hostilités entre Israël et le Hezbollah est restée jusqu’à présent limitée et les combats ne se sont pas étendus au-delà d’un rayon d’environ quatre kilomètres de part et d’autre de la frontière. Cependant, en fonction de l’évolution de la situation à Gaza, le Hezbollah pourrait être de plus en plus enclin à aggraver la situation sur le front nord afin de réduire la pression sur le Hamas et les civils de Gaza. En outre, un mauvais calcul ou une mauvaise gestion des hostilités actuellement limitées par l’une ou l’autre des parties pourrait conduire à une escalade involontaire. Compte tenu des graves implications régionales que pourrait avoir l’élargissement du conflit si une guerre à grande échelle devait éclater entre Israël et le Hezbollah, allié de l’Iran, les États-Unis ont envoyé un message de dissuasion en déplaçant des navires de guerre et des avions supplémentaires vers le pays. région au cours des deux dernières semaines.