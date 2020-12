SAN FRANCISCO, 22 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – FibroGen, Inc. (NASDAQ: FGEN) a annoncé aujourd’hui le dosage du premier patient de l’étude clinique de phase 3 ZEPHYRUS-2 du pamrevlumab chez des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) , une maladie pulmonaire chronique, progressive et mortelle.

«Aujourd’hui, le traitement de la FPI vise à soulager les symptômes et à ralentir la progression de la maladie, et des options de traitement de fond sont nécessaires de toute urgence», a déclaré Elias Kouchakji, MD, vice-président principal, développement clinique et sécurité des médicaments. «Nous sommes ravis de faire progresser le programme de développement clinique de phase 3 du pamrevlumab, un anticorps de première classe qui représente une nouvelle approche du traitement de la FPI, une maladie dont les taux de survie sont comparables à ceux de certains des cancers les plus meurtriers.»

ZEPHYRUS-2 est une étude de phase 3 multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, de 52 semaines, conçue pour évaluer l’efficacité et l’innocuité du pamrevlumab chez des sujets atteints de FPI qui avaient déjà été traités par un traitement approuvé mais qui ont arrêté ce traitement .

Le critère d’évaluation principal de l’étude est la progression de la maladie définie comme un changement par rapport à la valeur initiale du pourcentage de déclin de la capacité vitale forcée (CVF) prévu ≥ 10% ou de décès. Les critères d’évaluation secondaires comprennent le changement de la fibrose pulmonaire quantitative (QLF) et les résultats rapportés par les patients. Environ 340 sujets seront inscrits dans l’étude globale. Les sujets qui terminent l’étude de 52 semaines peuvent être éligibles pour un transfert dans une étude distincte proposant un traitement d’extension en ouvert par pamrevlumab. Pour plus d’informations sur ZEPHYRUS-2, veuillez visiter www.clinicaltrials.gov (NCT04419558).

«Le lancement de notre deuxième étude de phase 3 sur le pamrevlumab pour la FPI renforce nos recherches sur les avantages cliniques de l’inhibition du facteur de croissance du tissu conjonctif (CTGF), un médiateur biologique important dans les troubles fibrotiques et prolifératifs», a déclaré Mark Eisner, MD, MPH, chef Médecin, FibroGen. «Nous nous engageons à faire progresser la science de la biologie du CTGF et à évaluer les avantages cliniques dans diverses maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, y compris la FPI, le cancer du pancréas non résécable localement avancé et la dystrophie musculaire de Duchenne.

Le programme de développement clinique de phase 3 du pamrevlumab pour la FPI comprend deux études, ZEPHYRUS et ZEPHYRUS-2. ZEPHYRUS est une étude de phase 3 multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, conçue pour évaluer l’efficacité et l’innocuité du pamrevlumab chez des sujets atteints de FPI sur une période de 52 semaines. Le critère d’évaluation principal de l’étude est le changement de la capacité vitale forcée (CVF) par rapport à la valeur initiale. Pour plus d’informations sur ZEPHYRUS, veuillez visiter www.clinicaltrials.gov (NCT03955146).

La conception de ZEPHYRUS et ZEPHYRUS-2 est étayée par les données de sécurité et d’efficacité de deux études de phase 2. Dans une étude de phase 2, randomisée, en double aveugle, contrôlée versus placebo portant sur le pamrevlumab dans la FPI (étude 067 / PRAISE), le pamrevlumab a démontré une différence statistiquement significative par rapport au placebo dans le critère principal d’efficacité du changement prédit en pourcentage de la CVF entre le départ et la semaine 48 ( Gorina, ERS 2017). Le pamrevlumab a obtenu une supériorité par rapport au placebo dans les critères d’évaluation secondaires suivants: la proportion de sujets présentant une progression de la maladie (définie comme un changement par rapport à la valeur initiale du pourcentage de déclin prévu de la CVF ≥ 10% ou le décès), le temps jusqu’à la progression de la maladie, le changement par rapport à l’inclusion à la semaine 48 en termes quantitatifs score de fibrose pulmonaire (QLF) à la semaine 48 mesuré par HRCT quantitative. De plus, il y avait une tendance à l’amélioration des mesures de la qualité de vie rapportées par les patients évaluées par le SGRQ (tendances positives) et l’UCSD-SOBQ, ainsi qu’une tendance favorable de la mortalité toutes causes confondues.

Dans une étude antérieure ouverte à un seul bras FGCL-3019-049, le traitement des patients atteints de FPI recevant 15 mg / kg et 30 mg / kg IV de pamrevlumab toutes les trois semaines était associé à une amélioration ou à la stabilité des scores quantifiés de l’ensemble fibrose pulmonaire chez environ 35% des sujets à la semaine 48 (Raghu, 2012). Les changements par rapport à la valeur initiale de ces scores étaient significativement corrélés aux changements de la valeur prévue du pourcentage de CVF (Raghu, 2012).

À propos de Pamrevlumab

Le Pamrevlumab est un anticorps de premier ordre développé par FibroGen pour inhiber l’activité du facteur de croissance du tissu conjonctif (CTGF), un facteur commun dans les troubles fibrotiques et prolifératifs caractérisés par des cicatrices persistantes et excessives pouvant entraîner un dysfonctionnement et une défaillance des organes. Pamrevlumab est en développement clinique de phase 3 pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et pour le traitement du cancer du pancréas non résécable localement avancé (LAPC), et en développement clinique de phase 2 pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). La Food and Drug Administration des États-Unis a accordé la désignation de médicament orphelin (ODD) au pamrevlumab pour le traitement des patients atteints de FPI, de LAPC et de DMD. Pamrevlumab a également reçu la désignation Fast Track de la Food and Drug Administration des États-Unis pour le traitement des patients atteints de FPI et de LAPC. Dans toutes les études cliniques, le pamrevlumab a toujours démontré à ce jour un bon profil d’innocuité et de tolérabilité. Pour plus d’informations sur les études sur le pamrevlumab qui recrutent actuellement des patients, veuillez visiter www.clinicaltrials.gov.

À propos de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI)

La fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie pulmonaire chronique caractérisée par un déclin progressif et irréversible de la fonction pulmonaire lorsque le tissu pulmonaire est endommagé, raide et cicatrisé. Au fur et à mesure que la cicatrisation des tissus progresse, le transfert d’oxygène dans la circulation sanguine est de plus en plus perturbé, ce qui entraîne une perte irréversible de la fonction pulmonaire, ainsi que des taux de morbidité et de mortalité élevés. L’espérance de vie moyenne est estimée à trois à cinq ans à compter du diagnostic, environ les deux tiers des patients décédant dans les cinq ans. Les taux de survie sont comparables à ceux de certains des cancers les plus meurtriers.

Les patients atteints de FPI présentent des symptômes débilitants, notamment un essoufflement et des difficultés à exécuter les fonctions de routine, comme marcher et parler. D’autres symptômes comprennent une toux sèche chronique, une toux hachée, de la fatigue, une faiblesse, une gêne dans la poitrine, une perte d’appétit et une perte de poids. Au cours de la dernière décennie, le raffinement des critères de diagnostic et les améliorations de la technologie d’imagerie par tomodensitométrie à haute résolution (HRCT) ont permis un diagnostic plus fiable de la FPI sans avoir besoin d’une biopsie pulmonaire.

La prévalence et l’incidence de la FPI aux États-Unis sont estimées à 135 000 cas (définis par le code CIM-9) et 21 000 nouveaux cas par an, respectivement, d’après Raghu et al. (Am J Respir Crit Care Med, 2006) et sur les données de la Division de la population des Nations Unies. Nous pensons que le nombre de patients continuera d’augmenter grâce à une sensibilisation accrue et à des méthodes améliorées de détection et de diagnostic.

À propos de FibroGen

FibroGen, Inc. est une société biopharmaceutique engagée dans la découverte, le développement et la commercialisation d’un pipeline de produits thérapeutiques de premier ordre. La société applique son expertise pionnière dans la biologie des facteurs inductibles par l’hypoxie (HIF) et des facteurs de croissance du tissu conjonctif (CTGF) pour faire progresser des médicaments innovants pour le traitement des besoins non satisfaits. La société développe et commercialise actuellement le roxadustat, un inhibiteur oral à petites molécules de l’activité de la prolyl hydroxylase HIF, pour l’anémie associée à la maladie rénale chronique (MRC). Le roxadustat est également en développement clinique pour l’anémie associée aux syndromes myélodysplasiques (SMD) et pour l’anémie induite par la chimiothérapie (CIA). Le Pamrevlumab, un anticorps monoclonal humain anti-CTGF, est en développement clinique pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), du cancer du pancréas non résécable localement avancé (LAPC), de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) et du coronavirus (COVID-19). Pour plus d’informations, veuillez visiter www.fibrogen.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant notre stratégie, nos projets futurs et nos perspectives, y compris des déclarations concernant le développement et la commercialisation des produits candidats de la société, le profil potentiel de sécurité et d’efficacité de nos produits candidats, nos programmes cliniques et événements réglementaires, ainsi que ceux de nos partenaires. Ces déclarations prospectives comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations sur nos plans, objectifs, représentations et assertions et ne sont pas des faits historiques et sont généralement identifiées par l’utilisation de termes tels que «peut», «volonté», «devrait», «Sur la bonne voie», «pourrait», «s’attendre», «planifier», «anticiper», «croire», «estimer», «prédire», «potentiel», «continuer» et des mots similaires, bien que certains énoncés prospectifs sont exprimés différemment. Nos résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives en raison des risques et des incertitudes liés à la progression continue et au calendrier de nos divers programmes, y compris le recrutement et les résultats d’essais cliniques en cours et potentiels futurs, et d’autres questions qui sont décrit dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris les facteurs de risque énoncée dans celui-ci. Les investisseurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de ce communiqué, et nous ne nous engageons à aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, sauf si la loi l’exige.

Contacts:

FibroGen, Inc.

Investisseurs:

Michael Tung, MD

Stratégie d’entreprise / Relations investisseurs

1.415.978.1434

mtung@fibrogen.com

Médias:

Jennifer Harrington

+1.610.574.9196

Jennifer.Harrington@gcihealth.com