Fiat Chrysler paiera 300 millions de dollars dans une affaire de fraude sur les émissions de diesel

Même si le Dieselgate a fait la une des journaux pendant ce qui semblait être des années, Volkswagen n’était pas la seule entreprise à être accusée d’avoir enfreint la réglementation américaine sur les émissions de diesel. Fiat Chrysler Automobiles, qui fait désormais partie du conglomérat mondial Stellantis, s’est également retrouvée dans l’eau chaude fédérale pour des accusations similaires. Maintenant, un autre moins cher dans les malheurs du diesel de FCA a pris fin.

Le ministère américain de la Justice a annoncé cette semaine que FCA US a été condamné par un tribunal fédéral payer environ 300 millions de dollars en sanctions pénales, en plus de trois ans de probation organisationnelle. Cela découle de “la conspiration de l’entreprise pour frauder les régulateurs et les clients américains en faisant des déclarations fausses et trompeuses sur la conception, l’étalonnage et le fonctionnement du système de contrôle des émissions” de plus de 100 000 véhicules diesel Jeep et Ram, selon le communiqué de presse du DOJ.

“La condamnation d’aujourd’hui est une punition appropriée pour une entreprise qui a comploté pour frauder les régulateurs et les consommateurs”, a déclaré l’avocate américaine Dawn N. Ison dans un communiqué. “Toutes les sociétés doivent être transparentes et honnêtes dans leurs relations avec le gouvernement fédéral et le public.”

Les représentants de Stellantis ont souligné la déclaration de la société de juin, lorsque le règlement a été annoncé pour la première fois. “Les réclamations des consommateurs liées aux véhicules en question ont déjà été résolues et aucun rappel supplémentaire n’est nécessaire”, indique le communiqué. “Comme décrit dans les informations financières de Stellantis NV pour 2021, environ 301 millions de dollars ont déjà été accumulés dans le cadre de cette affaire, ce qui est suffisant pour couvrir la confiscation et la pénalité imposées par l’accord de plaidoyer.”

En plus des 300 millions de dollars d’amendes qu’elle doit payer, FCA US a accepté de coopérer avec le DOJ sur toute enquête connexe ultérieure. En outre, le constructeur automobile a également accepté d’étoffer un programme de conformité et d’éthique destiné à empêcher que quelque chose comme cela ne se reproduise, et il doit fournir des rapports au DOJ sur ses progrès. De plus, trois employés de la FCA ont été inculpés de complot en vue de frauder les États-Unis et de violer le Clean Air Act, en plus de six chefs d’accusation de violation du Clean Air Act lui-même. Ces employés attendent leur procès.

L’EPA a accusé pour la première fois la FCA US de malversation en 2017, lorsqu’elle a commencé enquêtant sur quelque 100 000 exemples des Jeep Grand Cherokee et Ram 1500 2014-16 équipés du moteur EcoDiesel de 3,0 litres de FCA. Plus tard cette année-là, la société accepté de modifier ces véhicules, même s’il prétendait n’avoir rien fait de mal. En 2019, FCA États-Unis a accepté de payer environ 800 millions de dollars pour régler les poursuites civiles et collectives liées aux actes répréhensibles allégués.