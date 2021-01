Avant que la fusion ne soit finalisée, les actions de la nouvelle société, qui s’appellera Stellantis, doivent être lancées. Il sera échangé à Milan, New York et Paris.

« Nous traversons une ère de profonds changements dans notre industrie », a déclaré Elkann lors de l’assemblée virtuelle des actionnaires. «Nous pensons que la prochaine décennie redéfinira la mobilité telle que nous la connaissons. Nous et nos partenaires de fusion du Groupe PSA voulons jouer un rôle de premier plan dans la construction de cet avenir. C’est cette intention qui nous a réunis. «

La nouvelle société, appelée Stellantis, aura la capacité de produire 8,7 millions de voitures par an, derrière Volkswagen, Toyota et Renault-Nissan, créant ainsi 5 milliards d’euros de synergies annuelles.

Le mariage des constructeurs automobiles PSA Peugeot et Fiat Chrysler Automobiles est basé sur la promesse d’économies de coûts dans l’industrie avide de capitaux, mais il reste à voir s’il sera en mesure de préserver les emplois et les marques patrimoniales dans un marché mondial toujours en difficulté. la pandémie.

Les actionnaires de PSA Peugeot ont approuvé lundi à une écrasante majorité l’accord visant à créer le quatrième constructeur automobile mondial, appelé Stellantis, avec la capacité de produire 8,7 millions de voitures par an, derrière Volkswagen, Toyota et Renault-Nissan. , et créer 5 milliards d’euros par an. synergies. Les actionnaires de Fiat Chrysler voteront plus tard dans la journée.

« Nous sommes pleinement conscients qu’ensemble, nous serons plus forts qu’individuellement », a déclaré Carlos Tavares, PDG de PSA, lors d’une réunion virtuelle d’actionnaires éligibles. «Les deux entreprises sont en bonne santé. Ces deux sociétés ont des positions fortes sur leurs marchés. «

La nouvelle société réunira sous un même toit les constructeurs français de masse Peugeot et Citroën, la Jeep la plus vendue et les marques de luxe et de sport italiennes Maserati et Alfa Romeo – des sociétés qui fusionnent qui ont contribué à définir le secteur aux États-Unis. , France et Italie.

Alors que l’égalité est présentée comme une fusion de pairs, l’avantage de puissance revient à PSA, Tavares menant Stellantis et ayant la voix prépondérante au conseil d’administration de 11 sièges. Tavares prendra le contrôle total de la société au début de cette année, peut-être fin janvier.

Le président de Fiat Chrysler, John Elkann, héritier de la famille Agnelli fondatrice de Fiat et principal actionnaire de Fiat Chrysler, deviendra président de Stellantis. Mike Manley, PDG de Fiat Chrysler, dirigera les opérations nord-américaines, ce qui est essentiel à l’objectif de longue date de Tavares de prendre pied pour le constructeur automobile français qu’il dirige depuis 2014 et le créateur d’argent clair de Fiat Chrysler. .

Sergio Marchionne, le PDG de longue date de Fiat Chrysler, souhaitait depuis longtemps un tel accord, prévoyant la nécessité d’une consolidation dans l’industrie. Il n’a pas pu trouver d’accord pour sa mort subite en juillet 2018.

Tavares entre dans ce nouveau rôle avec une réputation de gestionnaire rentable et compétent, qualités qu’il a utilisées en tant que chef des opérations nord-américaines de Nissan de 2009 à 2011 et en intégrant Opel et Vauxhall dans la famille PSA Peugeot après avoir en 2017. Les experts disent qu’il suivra probablement un plan qui montre peu de tolérance pour les véhicules ou les entreprises qui n’ont pas gagné d’argent.

Cela pourrait mettre chacune des 14 marques de voitures que Stellantis abritera, cinq de PSA et neuf de Fiat Chrysler. Les deux sociétés ont également des chevauchements importants dans leurs activités de fabrication et d’ingénierie en Europe.

PSA a déclaré dans un communiqué à l’AP la semaine dernière que les décisions concernant les marques seraient communiquées après la conclusion de l’accord. Fiat Chrysler a déclaré dans un communiqué qu’il n’était pas prévu de fermer des usines.

L’analyste de la banque UBS Patrick Hummel a déclaré qu’il s’attendait à prendre des mesures « immédiatement après l’arrêt, par exemple en intégrant le produit européen de FCA aux architectures PSA ».

Pourtant, les analystes soulignent que la réalisation d’économies de coûts n’est que la première parmi tant d’autres auxquelles la nouvelle société devra faire face. PSA et Fiat Chrysler rejoignent le nouveau syndicat avec une mauvaise réputation et une mauvaise infrastructure en Chine, et les deux sont à la traîne dans les groupes motopropulseurs électrifiés, nécessitant des investissements qui compenseront une partie des économies.

PSA s’est fixé comme objectif d’avoir des groupes motopropulseurs entièrement électriques ou hybrides sur l’ensemble de sa gamme de modèles d’ici 2025, tandis que Fiat Chrysler s’est engagée à électrifier 30 de ses modèles d’ici 2022.

Pour relever ces défis, il faut plus que la simple capacité de se restructurer, a déclaré Ferdinand Dudenhoeffer du Center for Automotive Research en Allemagne.

«Carlos Tavares est un homme en restructuration. Il sait se restructurer, mais il n’a aucune idée pour une nouvelle approche », a-t-il déclaré.

Krisher a rapporté de Detroit. Angela Charlton à Paris a contribué à ce rapport.