Fiançailles Varun Tej-Lavanya Tripathi : le caftan vert de Preggers Upsana Konidela peut vous offrir un smartphone haut de gamme !

Ram Charan et sa femme Upasana Konidela sont prêts à accueillir leur premier-né dans ce monde. Il n’y a pas si longtemps, Upasana a célébré sa douche de bébé à laquelle ont assisté des membres éminents de la fraternité du cinéma. Et, nous devons convenir que sa mode de maternité dans chaque événement ou apparition publique est totalement sur le point. Ram Charan et Upasana sont sortis avec style pour assister à la cérémonie de fiançailles du cousin de l’acteur, Varun Tej, le 9 juin.

Des photos et des vidéos de l’arrivée de Ram Charan-Upasana sur le lieu des fiançailles ont déjà inondé Internet. Upasana avait l’air majestueuse, vêtue d’un caftan vert olive, affichant son baby bump. Le caftan, issu des armoires de l’as designer Jayanti Reddy, coûte la somme faramineuse de Rs 19 900. L’encolure en V et les manches évasées de l’ensemble avaient des broderies complexes dans des motifs dorés. Avoir une taille cintrée, incrustée de fentes latérales, rendait le caftan plus unique.

Upasana a complété sa tenue de fiançailles avec un tour de cou multicolore orné de pierres. La future maman arborait un look presque sans maquillage. Juste un soupçon de rougissement sur ses joues et ses lèvres roses brillantes rendaient sa cure de jouvence absolument parfaite. Ram Charan, quant à lui, est resté simple, enfilant une chemise bleu pâle avec un pantalon noir.

Un jour après la cérémonie de fiançailles, Upasana a partagé une série de photos sur Instagram accueillant la fiancée de Varun Tej, la créatrice de mode Lavanya Tripathi dans leur famille. « Bienvenue dans la famille Konidela, ma chère Lavanya. J’ai hâte de fêter mon très cher thodi kodalu. Varunnnnnn tellement contente pour toi », a-t-elle légendé son message.

Voici les photos partagées par Upasana :

Les images ont capturé Upasana et Ram Charan partageant le même cadre que Varun Tej et Lavanya. Ils arboraient des sourires rayonnants sur leurs visages, posant pour les clics.

Ce n’est pas la première fois qu’Upasana porte une tenue chère. Plus tôt, à l’occasion de sa douche de bébé, elle a attrapé les globes oculaires pour avoir enfilé une robe à motifs roses scintillants. Vous serez choqué d’apprendre que le coût de l’ensemble était de Rs 90 471.

Selon certaines informations, Ram Charan et Upasana devraient accueillir leur petit en juillet.