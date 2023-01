Fiançailles Radhika Merchant-Anant Ambani: Ranveer Singh et Deepika Padukone volent la vedette avec leur apparence élégante à la fête

La fête de fiançailles de Radhika Merchant et Anant Ambani qui s’est tenue à Mumbai à la maison Antilia-Ambani a été l’une des plus grandes affaires. Les grands noms de Bollywood, dont Aishwarya Rai Bachchan, Salman Khan, Katrina Kaif, Aryan Khan et bien d’autres, ont honoré l’événement de leur présence. Mais le couple qui a volé la vedette était Ranveer Singh et Deepika Padukone, les plus aimés de notre B Town. Ils ont fait une apparition ensemble après une très longue période lors d’un événement et mon garçon, vous ne pouvez tout simplement pas les quitter des yeux. Ranveer et Deepika étaient tout simplement magnifiques ensemble et ils ont fait tourner les têtes avec leur chimie incomparable.

Regardez la vidéo de Ranveer Singh et Deepika Padukone se rendant à la cérémonie de fiançailles de Radhika Merchant et Anant Ambani à Antilia

Ranveer portait un sherwani noir brillant et chatoyant et avait l’air super beau, tandis que l’avatar desi de Deepika Padukone en sari rouge et doré la rendait encore plus belle. Le couple puissant de Bollywood a joyeusement posé pour les photographes et a apprécié la célébration du plus grand engagement de l’année. Deepika qui avait l’air éthérée a les yeux de son mari Ranveer Singh accrochés sur elle et ce beau couple nous fait tomber amoureux à chaque fois qu’ils sortent ensemble.

Ranveer et Deepika ont vraiment apprécié la fête et nous attendons juste d’avoir un aperçu de la célébration à l’intérieur et d’être à nouveau témoins du lien que Deepika et Aishwarya Rai Bachchan ont partagé lors d’un des mariages d’Ambani. Leur vidéo de danse ensemble était un régal visuel et elle est devenue virale sur Internet. Aishwarya Rai Bachchan était également magnifique alors qu’elle assistait à la célébration avec sa fille Aaradhya Bachchan qui ressemblait à sa copie conforme. Alors que les fans ont manqué Vicky Kaushal sur le tapis rouge alors que Katrina Kaif a fait sa magnifique apparition.