Fiançailles Parineeti Chopra-Raghav Chadha : voici ce que l’actrice portera pour son grand jour

Parineeti Chopra et Raghav Chadha on dit qu’ils sortent ensemble. Eh bien, aucun d’eux n’a confirmé leur relation directement, mais leurs nombreux repérages à travers le pays ont fait beaucoup parler d’eux. Parineeti Chopra et Raghav Chadha n’essaient même plus de garder le silence. Ils ont ouvertement des rendez-vous et regardé des matchs IPL ensemble, etc. Maintenant, les rumeurs vont bon train selon lesquelles Parineeti et Raghav se fianceront dans quelques jours. Oui, vous avez bien lu. Et il y a un développement sur le même front. Détails de la tenue de Les fiançailles de Parineeti Chopra-Raghav Chadha jour ont fait surface.

Les détails de la tenue de fiançailles de Parineeti Chopra révélés

Depuis quelques jours, des rumeurs circulent dans la section des nouvelles sur le divertissement selon lesquelles l’actrice Parineeti Chopra et le député AAP Raghav Chadha vont se fiancer. Un nouveau reportage dans India Today a partagé les détails de la tenue de Parineeti. Comme vous le savez, l’actrice a été vue plusieurs fois en visite chez Manish Malhotra. On dit que l’actrice avait fait le tour de son trousseau de mariage ainsi que de sa tenue de fiançailles.

Parineeti Chopra est sûre de porter une couture Manish Malhotra pour son jour de fiançailles. Elle a également fait plusieurs tournées dans ses boutiques. Le portail d’informations sur le divertissement cite une source disant que Parineeti a donné à la créatrice un mémoire qui disait qu’elle voulait que ce soit simple et élégant. L’actrice n’est pas fan du travail lourd et par conséquent, Parineeti veut quelque chose de minimaliste mais de classe.

Regardez la vidéo de Parineeti et Raghav depuis l’aéroport de Mumbai ici :

Date de fiançailles de Parineeti Chopra-Raghav Chadha

Selon les médias, Parineeti se fiancera avec le député du parti Aam Aadmi, Raghav Chadha, le 13 mai, c’est-à-dire samedi prochain. Le duo enfilera les bagues de fiançailles en présence des membres de leur famille et de leurs amis proches à Delhi. Il est dit que la cérémonie commencera par un ardas après lequel le duo échangera ses bagues. Il sera suivi d’un déjeuner et d’un dîner dans le centre de Delhi.

Selon les rapports, Parineeti et Raghav ont étudié ensemble au Royaume-Uni. Ils se connaissent depuis longtemps et s’aiment. Récemment, Parineeti et Raghav ont été aperçus à l’aéroport de Delhi où les paparazzi ont demandé à Pari si elle les invitait à leur mariage. L’actrice a juste souri, tout comme Raghav. Plus tôt, Parineeti avait affirmé que si des informations erronées circulaient sur sa vie personnelle, elle clarifierait.