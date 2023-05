Fiançailles Parineeti Chopra et Raghav Chadha : Priyanka Chopra pour assister à la cérémonie sans Nick Jonas ?

Priyanka Chopra est prête à venir en Inde pour assister aux fiançailles de sa sœur Parineeti Chopra et Raghav Chadha qui auront lieu le 13 mai 2013, soit demain. Il est rapporté que Priyanka se rendra directement à Delhi et pourrait arriver demain matin sans son mari Nick Jonas car il a des engagements professionnels à remplir. Priyanka est également extrêmement occupée par sa prochaine sortie, mais d’un autre côté, elle est sacrément excitée par vos fiançailles et ne veut rien manquer. Et par conséquent, elle prévoit d’arriver en solo.

Selon une source citée dans le Hindustan Times, « Ce sera un court voyage pour Priyanka. Elle a gardé son travail de côté juste pour être là pour l’occasion et être là pour sa sœur. Elle arrivera à Delhi le 13. Son son mari Nick Jonas ne devrait pas l’accompagner, et il reste à voir si elle amène sa fille, Malti, comme surprise pour la famille ». Eh bien, les fans espèrent que Priyanka apportera Malti, car elle est la joie, et veulent qu’elle partage quelques aperçus d’elle des fiançailles de son Maasi.

Actuellement, toute la famille Chopra est à Delhi et examine tous les derniers préparatifs de la cérémonie de fiançailles. Les fiançailles de Parineeti et Raghav sont une grande affaire à Delhi, et il n’y a rien de secret à ce sujet. C’est définitivement une affaire intime, et ils ont invité des amis extrêmement proches et des membres des familles Chopra et Chadha. La source ajoute en outre à la même publication que les fiançailles vont être une affaire entièrement punjabi et que le thème est entièrement pastel, ce qui est la tendance actuelle.

Parineeti et Raghav seront les mariés de Manish Malhotra, car l’actrice de Code Name Tiranga est extrêmement proche de la célèbre créatrice et connaît exactement ses goûts, c’est pourquoi elle ne voulait expérimenter avec aucun autre créateur. Eh bien, c’est la deuxième actrice après Swara Bhasker qui a trouvé l’amour chez un politicien. Eh bien, l’amour peut vous trouver n’importe où et partout. Les fans ont hâte que Parineeti Chopra partage un aperçu de sa cérémonie de fiançailles.