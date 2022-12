Fiançailles Divya Agarwal-Apurva Padgaonkar : L’actrice a-t-elle trompé l’ex Varun Sood ? Les internautes creusent plus profondément pour découvrir la vérité

Eh bien, Divya Agarwal a eu un an de plus hier. Elle a annoncé qu’elle était désormais fiancée au restaurateur Apurva Padgaonkar. ICYMI, Divya Agarwal et Varun Sood ont rompu en mars 2022. La nouvelle a été un énorme choc pour leurs millions de fans. Le couple n’a pas révélé exactement ce qui n’allait pas. Après cela, Divya Agarwal a parlé de la scission en juillet 2022. Elle a dit qu’ils avaient des problèmes et qu’ils ne pouvaient donc pas suivre le même chemin. Divya Agarwal a déclaré qu’elle ne voyait pas d’avenir avec Varun Sood. Elle a dit que c’était sa décision de publier la nouvelle sur les réseaux sociaux. Elle a dit qu’elle l’avait fait pour sa tranquillité d’esprit. Maintenant, les fans se demandent pourquoi elle a soudainement annoncé ses fiançailles avec Apurva Padgaonkar.

Il semble que tous les deux se connaissaient depuis un moment. Maintenant, les fans se demandent si l’actrice est tombée amoureuse d’Apurva Padgaonkar des mois avant qu’elle n’annonce sa séparation. Bien sûr, c’est une vision très misogyne. Après tout, les ruptures se produisent tout le temps et les gens passent à autre chose. Les internautes ont réagi aux emoji que Varun Sood a mis sur Twitter. D’autres déterrent de vieilles photos de Divya Agarwal et Apurva Padgaonkar. Jetez un œil aux tweets…

Photos avant le 6 mars – avant la rupture de divrun ! Elle a fêté la Saint Valentin avec ce mec qui se cachait de Varun alors qu’il était en Turquie pour ses shootings. #divyaagarwal #varunsood pic.twitter.com/2ECyIgkx5X Shraya_Teamsood_Official (@shraya_mishra) 5 décembre 2022

En fait, le nom de Shamita Shetty a également été évoqué. Dans Bigg Boss OTT, Shamita Shetty a déclaré qu’il n’était pas certain que Varun Sood et Divya Agarwal se retrouvent effectivement ensemble. Mais ensuite, les fans l’avaient critiquée. Maintenant, il semble que sa prophétie se soit réalisée !