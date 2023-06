Fiançailles de Varun Tej et Lavanya Tripathi: le duo échangera des bagues le 9 juin, Allu Arjun sera présent

Varun Tej et Lavanya Tripathi sont tous prêts à se fiancer le 9 juin. L’événement aura lieu chez lui car le couple souhaitait que la cérémonie reste discrète, en présence des membres de leur famille et de leurs amis proches. Il est rapporté qu’Allu Arjun assistera également à la fête de fiançailles de son cousin avec sa famille.

« Varun a décidé d’organiser la cérémonie de fiançailles chez lui car le couple voulait qu’elle reste discrète avec la présence de seuls membres de la famille. De plus, la soirée est un moment propice décidé et ce sera une cérémonie très unie suivie d’une fête. qui verra des méga-cousins ​​ensemble sous un même toit. Allu Arjun assistera également à la fête de fiançailles demain avec sa famille », a déclaré une source à Pinkvilla. La famille de Varun Tej a pris soin de tous les éléments – de la décoration au menu des plats – pour le grand événement.

Le couple officialisera leur relation avec leurs photos de fiançailles sur les réseaux sociaux.

Participants

La liste des invités des fiançailles de Varun Tej et Lavanya Tripathi comprend la mégastar Chiranjeevi ainsi que Ram Charan.

« Ram Charan, Upasana, Sushmita Konidela, Sreeja Konidela, Sai Dharam Tej, la mégastar Chiranjeevi et toute la famille Allu-Konidela assisteront probablement aux fiançailles de Varun Tej pour bénir le couple », a ajouté la source.

Le mariage devrait également avoir lieu cette année.

Carte de fiançailles

Le réalisateur Eluru Sreenu a même partagé une photo de la carte de fiançailles, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. La carte comporte une belle image montrant Lavanya Tripathi appuyée sur l’épaule de Varun Tej. Avec la légende « Two Hearts One Love », lisez le texte sur la carte.

It’s official🕺🏻💃

Hearty congratulations to

𝑴𝒆𝒈𝒂 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆 @IAmVarunTej & @Itslavanya on getting Engaged on 9th June, 2023 🤩🥳

Wishing a lifetime of happiness together✨#VarunTejKonidela #VarunTej #LavanyaTripathi pic.twitter.com/roBZrbpq3A

— Eluru Sreenu (@IamEluruSreenu) June 8, 2023