Fiançailles de Radhika Merchant et Anant Ambani : Ambanis organise une fête somptueuse ; le couple a l’air éthéré dans des tenues ethniques [Watch Video]

Fiançailles de Radhika Merchant et Anant Ambani : Aujourd’hui est un jour spécial pour les Ambanis, puisque Radhika Merchant et Anant Ambani se sont fiancés aujourd’hui. Anant et Radhika, qui sont ensemble depuis des années, sont maintenant officiellement fiancés, et nous ne pourrions pas être plus heureux pour le nouveau couple. Comme aujourd’hui, Ambani organise une somptueuse fête à Antilla, et de nombreuses célébrités assistent à la fête. Anil Ambani a été présenté lors de l’événement. Il est entré dans la salle avec sa femme, le couple avait l’air pimpant dans leurs costumes ethniques. Regardons la vidéo.