Fiançailles de Lavanya Tripathi et Varun Tej : la première réaction de l’acteur après l’échange de bagues vous fera fondre le cœur

Les stars sud-indiennes Varun Tej et Lavanaya Tripathi se sont fiancées à Hyderabad vendredi. C’était une cérémonie privée en présence de proches et chers. La cérémonie a eu lieu à La maison de Naga Babu à Manikonda. Le couple a travaillé ensemble à Mister et Anthariksham. Tous deux ont gardé leur relation secrète et ont surpris tout le monde en annonçant leurs fiançailles. Varun Taj a fait une publication officielle émouvante sur l’engagement de la publication Instagram.

Varun Tej a profité de son compte sur les réseaux sociaux pour partager des photos de sa journée spéciale. Le rendant mémorable, il a téléchargé trois photos de l’occasion. Alors que Lavanya Tripathi était jolie dans un sari vert, Varun portait une kurta de couleur beige. Dans la première photo, les deux sont posés assis sur une chaise et la deuxième photo est purement candide, les deux chérissant le moment. Le couple exhibe ses bagues dans la troisième et la dernière photo. Partageant le message, Varun l’a sous-titré « Found My Lav ». Lav est référé dans le contexte de l’amour alors que c’est aussi une abréviation du nom Lavanya.

Lavanya Tripathi a partagé les mêmes photos sur son Instagram et a sous-titré « trouvé mon éternité de 2016 à l’infini » en ajoutant un emoji au cœur rouge. Des messages de félicitations ont commencé à inonder leur section de commentaires. Mahesh Shetty, Saina Nehwal et d’autres amis célèbres ont commenté leurs félicitations avec des applaudissements et des émojis au cœur rouge. Le couple s’est enfin fiancé après 7 ans de relation. Les deux ont réussi à rester discrets sur leurs rumeurs de rencontres.

Selon la rumeur, Varun Tej et Lavanya Tripathi se fréquentaient depuis longtemps. Mais ils n’ont ni accepté ni nié leur relation. Cependant, ils l’ont annoncé officiellement quelques jours avant leurs fiançailles. La date du mariage n’est pas encore finalisée, mais le couple devrait se marier d’ici la fin de l’année. Présents à la cérémonie de fiançailles étaient Ram Charan et sa femme Upasana Konidela. Chiranjeevi, Pavan Kalyan, Allu Arjun, Allu Sirish et bien d’autres ont honoré l’occasion.

Côté travail, Varun Tej a été vu pour la dernière fois dans F3 Fun and Frustration. Il est également apparu dans un film dramatique sportif intitulé Ghani. Prochain dans le pipeline, il a Gandeevadhari Arjuna. Le film est prévu pour une sortie en salles mondiale le 25 août 2023.