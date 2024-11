FH5 vient de devenir Forza Halo 5 avec sa dernière mise à jour (oh, et il y a de nouvelles Porsche)

Ce que vous devez savoir

La prochaine mise à jour de Forza Horizon 5 s’appellera peut-être « Track Day », mais il se passe énormément de Halo ici.

Playground Games a détaillé ce qui arrive dans cette mise à jour, et elle inclut la plus grande baisse de nouveaux accessoires EventLab de l’histoire de FH5.

Les joueurs pourront concevoir leurs propres circuits et cartes sur le thème de Halo, et trois chansons Halo rejoindront également la bande originale.

Si vous avez besoin d’en savoir plus que « il y a Halo maintenant », cette mise à jour est également disponible. quatre Porsche modernes dans la playlist du Festival.

Je suppose que c’était trop demander Jeux de terrain de jeu pour révéler un jour la mise à jour effrayante de Forza Horizon 5 après Halloween est déjà terminé, mais je prends ça. Forza Horizon 5 : Track Day est officiel et commence la semaine prochaine, et cette mise à jour est peut-être la plus spartiate à ce jour. Non, je ne veux pas dire basique et simple, je veux dire réel Spartiates.

Forza Horizon 5 : C’est parti ! – Journée Horizon Track – YouTube



Regarder dessus

La prochaine mise à jour de Forza Horizon 5 propose la plus grande baisse d’accessoires EventLab de l’histoire du jeu, et tout cela est Halo. Bien sûr, une nouvelle Playlist du Festival arrive également avec quatre nouvelles cartes de récompense (spoiler, ce sont toutes des Porsche modernes), et la piste ovale revient une fois de plus au Stade. Plongeons dans tout cela, d’accord ?

🎃Les meilleures offres du Black Friday🦃

Avez-vous déjà eu envie de piloter une Porsche sur une autoroute Forerunner ? Maintenant vous pouvez.

Rien ne vous empêche de créer votre propre version de Halo directement dans Forza Horizon 5. (Crédit image : Xbox Game Studios)

Je ne vous ferai plus perdre de temps. Voici tout ce qui arrive dans la mise à jour Forza Horizon 5: Track Day la semaine prochaine.

Quatre nouvelles voitures. La Playlist du Festival propose quatre nouvelles voitures de récompense dans cette mise à jour, et elles proviennent toutes du même fabricant. Il n’y a pas de DLC Car Pack cette fois-ci, mais la communauté devrait être plutôt satisfaite de ces ajouts. Porsche 911 GT3R 2023 Porsche 911 GT3RS 2023 Porsche 911 Rallye 2023 Porsche 911 Turbo S 2023

La Playlist du Festival propose quatre nouvelles voitures de récompense dans cette mise à jour, et elles proviennent toutes du même fabricant. Il n’y a pas de DLC Car Pack cette fois-ci, mais la communauté devrait être plutôt satisfaite de ces ajouts. Nouveaux accessoires Halo. La famille Xbox Game Studios s’est à nouveau réunie avec une autre belle collaboration. Cette fois-ci, Playground Games a ajouté le plus grand pack d’accessoires EventLab jamais créé à Forza Horizon 5, et chaque accessoire est sur le thème de Halo. Il y a 71 accessoires Halo au total, permettant aux joueurs de concevoir leurs propres circuits et cartes Halo.

La famille Xbox Game Studios s’est à nouveau réunie avec une autre belle collaboration. Cette fois-ci, Playground Games a ajouté le plus grand pack d’accessoires EventLab jamais créé à Forza Horizon 5, et chaque accessoire est sur le thème de Halo. Il y a 71 accessoires Halo au total, permettant aux joueurs de concevoir leurs propres circuits et cartes Halo. Quelques nouvelles chansons. Le plaisir de Halo ne s’arrête pas là. La bande originale de Forza Horizon 5 contient trois chansons officielles de Halo avec Halo Theme Gungnir Mix (feat. Steve Vai), Installation 04 et The Trails.

Le plaisir de Halo ne s’arrête pas là. La bande originale de Forza Horizon 5 contient trois chansons officielles de Halo avec Halo Theme Gungnir Mix (feat. Steve Vai), Installation 04 et The Trails. Le retour de la piste ovale. Le stade profite d’une autre métamorphose du monde en évolution, et cette fois-ci, la populaire piste ovale revient pour une nouvelle manche de course sur asphalte à indice d’octane élevé.

Le stade profite d’une autre métamorphose du monde en évolution, et cette fois-ci, la populaire piste ovale revient pour une nouvelle manche de course sur asphalte à indice d’octane élevé. Une nouvelle playlist du Festival. Comme toujours, Forza Horizon 5 : Track Day propose également une nouvelle playlist de festival thématique avec une tonne de récompenses, dont les quatre Porsche ajoutées dans cette mise à jour.

Nous n’avons pas une énorme quantité de nouveaux véhicules à ajouter à notre garage, mais ce n’est pas une mauvaise liste pour une mise à jour.

Votre Porsche n’a pas besoin d’être rose… La mienne le sera probablement. (Crédit image : Xbox Game Studios)

Ce sera vraiment intéressant de voir ce que les nombreux designers talentueux de la communauté FH5 sont capables d’accomplir avec tous les nouveaux accessoires Halo. L’EventLab est sur le point d’être rempli de nouveaux circuits et cartes uniques que nous n’avons jamais vus dans Forza auparavant, et cela devrait être très amusant.

Même si les voitures qui arrivent ne sont que quatre au total, ce sont toutes des Porsche flambant neuves. Cela devrait faire le bonheur de nombreux joueurs de FH5, qui demandent souvent des voitures plus modernes, et Porsche est depuis longtemps un incontournable de la franchise Forza. Dans l’ensemble, la mise à jour Forza Horizon 5 : Track Day semble plutôt solide, et les joueurs pourront toujours profiter de la fonctionnalité Horizon Backstage ajoutée dans la dernière mise à jour FH5.

Forza Horizon 5 : Track Day sortira probablement le mardi 5 novembre sur Xbox et Windows PC, mais la véritable playlist du festival ne débutera que jeudi.