FG s’attaque aux travaillistes suite à une grève et les syndicats perturbent les vols Imo

Le gouvernement fédéral a réprimandé jeudi le parti travailliste pour la grève qu’il a déclarée dans l’État d’Imo et pour sa grève nationale prévue le 14 novembre en raison de l’attaque physique contre le président du Congrès du travail du Nigeria, Joe Ajaero, à Owerri, la capitale de l’État.

Le ministre de l’Aviation et du Développement aérospatial, Festus Keyamo, SAN, a averti le NLC et le Congrès des syndicats de ne pas politiser les mauvais traitements présumés d’Ajero, avertissant que la politique pourrait détruire le mouvement syndical dans le pays.

Pour protester contre l’agression contre le leader syndical lors d’une manifestation contre le gouvernement de l’État d’Imo le 1er novembre, le parti travailliste organisé a perturbé jeudi tous les vols à destination d’Owerri dans les aéroports de Lagos et d’Abuja et a forcé les passagers à débarquer.

Les dirigeants syndicaux et leurs membres ont manifesté devant l’aéroport international de Nnamidi Azikiwe, perturbant le fonctionnement de l’établissement et laissant de nombreux passagers bloqués.

Les syndicats ont annoncé cette action après la réunion extraordinaire du Conseil exécutif national qui s’est tenue mardi à Abuja.

Mais irrité par cette évolution, Keyamo s’en est pris sévèrement aux dirigeants syndicaux, les accusant d’être des « mercenaires du Parti travailliste ».

Tout en appelant les syndicats à ne pas se détruire en s’impliquant dans la politique, le ministre a maintenu que le ministère de l’aviation n’était pas impliqué dans les mauvais traitements présumés infligés au leader du NLC.

Keyamo, qui s’exprimait à l’ouverture d’une retraite pour le ministre, le secrétaire permanent, les directeurs et le chef des agences du ministère de l’Aviation, à Effurun, dans la zone de gouvernement local d’Uvwie de l’État du Delta, a souligné que « le (secteur) de l’aviation n’était pas impliqué du tout; mais leur cible est l’aviation.

« Leurs représailles sont l’aviation. Alors, s’il vous plaît, je veux leur dire de nous laisser tranquilles. Laissez l’aviation tranquille. Vous ne pouvez pas cibler l’aviation en essayant de répondre à vos griefs.

Il a noté avec inquiétude que les protestations des travailleurs pourraient affecter les étrangers entrant dans le pays ainsi que les citoyens vaquant à leurs occupations habituelles, car, selon lui, les manifestants ont perturbé les activités aériennes en bloquant la route d’accès à l’aéroport international d’Abuja.

Keyamo, tout en affirmant être ancré dans les questions juridiques, de société civile et de travail, a déclaré que « ce n’est pas bon pour l’image du mouvement syndical.

« Je prie et je leur parle directement : ne permettez pas au Parti travailliste de détruire le mouvement ouvrier. Je le répète, ne permettez pas au Parti travailliste et à la politique de détruire le mouvement ouvrier.

« Rappelez vos dirigeants à l’ordre. Ne vous laissez pas entraîner dans la politique. Cela détruira le mouvement ouvrier. Ils ne peuvent pas être des mercenaires du Parti travailliste et ils les ont utilisés à leur guise. C’est pourquoi on constate que le mouvement syndical ne contrôle pas la politique du parti travailliste.»

Cependant, Keyamo a révélé que le ministère de l’aviation avait mobilisé les agences de sécurité pour disperser les manifestants de l’aéroport international d’Abuja.

Il a noté : « En tant que ministre de l’aviation, je n’autoriserai pas cet objectif sur l’aviation. Ils ne devraient pas cibler l’aviation. S’ils le font, je riposterai et ils ne devraient pas introduire de politique dans l’aviation. Je suis ancré là-dedans. Je suis avec eux depuis des années mais ils ne peuvent pas me tromper.

« Ce qu’ils font, c’est de la politique. Ce n’est pas du mouvement syndical, c’est de la politique. Vous ne pouvez pas utiliser cette plateforme pour appuyer un parti différent du mien lorsque vous ripostez. Vous dites que c’est le mouvement ouvrier. Non ce n’est pas. Vous devez être prêt à assumer les conséquences si vous faites de la politique ».

Keyamo a condamné les mauvais traitements présumés infligés au président du NLC, soulignant que personne ne devrait être maltraité.

Lors du piquetage dans les aéroports, le NLC, le TUC et les syndicats de l’aviation ont contraint certaines compagnies aériennes à débarquer leurs passagers se rendant à Owerri depuis les aéroports de Lagos et d’Abuja.

Les syndicats manifestent dans les aéroports

Il a été constaté que les membres des syndicats ont mené à bien le processus à l’aéroport Murtala Muhammed de Lagos, sans perturber les vols des autres passagers à destination d’Owerri.

Mais la situation à Abuja était agitée lorsque les syndicats ont organisé une manifestation à l’entrée de l’aéroport international Nnamdi Azikiwe, paralysant l’accès à l’aéroport.

Des centaines de véhicules transportant des voyageurs vers l’aéroport ont été bloqués à l’extérieur de la NAIA, les passagers étant bloqués en raison du développement.

Un voyageur qui se dirigeait vers l’aéroport d’Abuja, Siraj Abubakar, a déclaré que les manifestants avaient empêché les véhicules d’entrer dans l’établissement vers 8h30 jeudi.

Les syndicats de l’aviation à travers le pays avaient précédemment déclaré la suspension de tous les vols vers Owerri, dans l’État d’Imo, depuis tous les aéroports du Nigeria, à compter de mercredi.

Le président du TUC, Festus Osifo, et le vice-président du NLC, Adewale Adeyanju, qui a dirigé la manifestation, se sont également rendus au siège de la police nigériane pour rencontrer l’IG.

S’adressant aux travailleurs, le président du TUC a déclaré que le piquetage avait pour but d’exprimer le mécontentement des travailleurs face à l’attaque physique contre Ajaero.

Il a noté que l’exercice qui n’était que le début de la protestation prévue consistait à informer le gouvernement que « une blessure infligée à un seul était une blessure à tous les membres ».

Osifo a déclaré : « Camarades, nous avons établi la raison pour laquelle nous sommes ici parce qu’une blessure infligée à l’un est en effet une blessure à tous. Quelqu’un m’a demandé pourquoi nous étions venus à l’aéroport de Nnamdi Azikwe alors que le problème aurait dû se limiter à l’État d’Imo.

“Nous avons dit non, la personne qui a été brutalisée est une personnalité nationale, notre président est une personnalité nationale et la police qui l’a battu s’appelle la police nigériane. Ils relèvent de l’Inspecteur général de la police, qui à son tour rend compte au Président. Il s’agit donc d’un problème national et, en tant que tel, nous devons en faire un.

Osifo a ordonné aux travailleurs de commencer à se préparer à une grande manifestation et à une grève prévue mardi la semaine prochaine.

“Ce n’est que le début. Nous venons juste de commencer. D’ici minuit le mardi 14 novembre, ne vous embêtez pas à quitter votre maison. Nous vous avons donné un avis maintenant. Chaque travailleur sera chez lui. Voyons à qui appartient le Nigeria.

Le président de l’Association des cadres supérieurs des services de transport aérien du Nigeria, branche de l’Autorité fédérale des aéroports du Nigeria, Ahmed Danjuma, a justifié l’action de l’aéroport.

« Le piquetage dans les aéroports est le résultat des problèmes sur le terrain. Les deux centres de placement nous ont ordonné d’arrêter tous les vols à destination d’Owerri, uniquement d’Owerri », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé comment les syndicats avaient identifié les vols à destination d’Owerri, Danjuma a répondu : « Nous connaissons les compagnies aériennes qui opèrent vers Owerri. À Lagos, le piquetage s’est déroulé de manière fluide et polie. Nous avons parlé à United Nigeria Airlines au MMA2.

« Même s’ils ont commencé à embarquer au début, nous leur avons parlé pour faire débarquer les passagers. Pour Air Peace également, nous leur avons dit de ne pas desservir la route d’Owerri aujourd’hui et cela a été fait poliment. Nous avions donc déjà interagi avec eux.

“La direction de la FAAN s’est également entretenue avec nous, nous disant qu’au lieu d’entrer à l’aéroport pour perturber les opérations, nous devrions rencontrer quelques-unes des compagnies aériennes impliquées, car une seule route est affectée.

«Cela s’est produit aujourd’hui (jeudi) et c’est aussi la même directive qui a été donnée à nos gens là-bas à Abuja. Même si je ne sais pas encore quelle est la véritable situation là-bas.

Lorsqu’on lui a dit que les syndicats d’Abuja bloquaient en fait l’entrée de l’aéroport, Danjuma a déclaré : « C’est trop, ils ne sont pas censés procéder de cette façon. Nous ne fermons pas partout. Il ne s’agit que de vols à destination d’Owerri et nous avons demandé aux compagnies aériennes de ne pas enregistrer leurs passagers.

Avant les élections de samedi dans les États de Kogi, Imo et Bayelsa, la Commission électorale nationale indépendante a exhorté le gouvernement fédéral et les travaillistes à régler leurs différends par le dialogue.

Il a déclaré cela en réaction aux piquets de grève organisés par les syndicats dans les aéroports d’Abuja et de Lagos.

La CENI sur les sondages

Lorsqu’on lui a demandé si le scrutin pour le poste de gouverneur dans l’État d’Imo pourrait être affecté par la grève déclarée par les syndicats, le secrétaire de presse en chef du président de la CENI, Rotimi Oyekanmi, a déclaré : « Les élections se dérouleront comme prévu dans l’État d’Imo. La grève du NLC ne vise pas l’élection du gouverneur et ne devrait pas la perturber.

“Nous exhortons toutefois le gouvernement fédéral et le NLC à résoudre leurs différends à l’amiable par le dialogue le plus rapidement possible.”

S’exprimant sur la question de savoir si la CENI a transféré du matériel sensible vers les trois États, Oyekanmi a noté que « tous les matériels non sensibles et sensibles nécessaires aux trois élections de gouverneur qui se tiendront le samedi 11 novembre dans les États de Bayelsa, Imo et Kogi ont déjà été livrés au États respectifs.

“Les documents sensibles pour les élections sont actuellement distribués dans les locaux des succursales respectives des banques centrales des trois États”, a-t-il expliqué.

Dans le même ordre d’idées, le haut commandement militaire a déclaré avoir découvert que certaines personnes prévoyaient de porter des uniformes militaires pour perturber les élections dans certaines zones où se déroulerait l’exercice.

L’armée a révélé qu’elle avait massivement mobilisé des troupes pour les élections hors cycle.

Le directeur des opérations médiatiques de la défense, le major-général Buba Edward, l’a révélé jeudi lors d’un point de presse à Abuja.

Il a averti ces personnes de suspendre le projet sous peine de subir des « conséquences préjudiciables » pour une telle action.

Buba a déclaré que l’armée ne croiserait pas les bras et ne verrait pas son image traînée dans la boue.

Il a déclaré : « Pour les élections hors saison dans les États de Bayelsa, Imo et Kogi ce week-end, voici un message pour vous. L’armée est déployée en force pour les élections afin de créer un environnement sûr permettant aux électeurs de sortir pacifiquement et d’exprimer leur vote.

« Les élections sont une affaire sérieuse et l’armée leur accorde le sérieux qu’elle mérite. Tant de choses ont été mises en place. Les troupes et les plates-formes sont déplacées vers ces endroits pour…