FG convoque 140 responsables pour évaluer les ministres de Tinubu

Non moins de 140 fonctionnaires suivront et évalueront les performances des ministères, départements et agences fédéraux avant le premier exercice d’évaluation à la fin de ce mois.

En effet, les responsables ont participé à la troisième retraite technique destinée aux responsables des ministères fédéraux sur la mise en œuvre des priorités présidentielles et des résultats ministériels à Uyo, la capitale de l’État d’Akwa Ibom, qui a débuté mercredi.

Un haut responsable travaillant en étroite collaboration avec l’Unité centrale de coordination de la livraison dirigée par la conseillère spéciale du président pour la coordination des politiques, Mme Hadiza Bala-Usman, a révélé que les agents qui mèneraient l’évaluation provenaient de 35 ministères, départements et départements du gouvernement fédéral. agences.

« Cela impliquera un secrétaire permanent, des directeurs de la planification et d’autres responsables, quatre chacun provenant de 35 ministères. Ils réfléchissent aux modalités de l’évaluation, aux indicateurs clés de performance et aux mécanismes de reporting et tout le reste », a déclaré le responsable qui n’a pas souhaité être mentionné à l’un de nos correspondants.

Lors de la retraite, Bala-Usman a fait écho aux paroles du président Bola Tinubu aux participants lorsqu’elle a averti que son directeur licencierait les ministres qui ne rempliraient pas leurs fonctions.

Elle a noté que Tinubu était prêt à tenir sa promesse de rendre la vie meilleure et plus facile aux Nigérians.

Appelant à l’engagement total des responsables de la mise en œuvre et des directeurs de la planification dans les ministères, Bala-Usman a déclaré : « Nous devons comprendre que le président est très sérieux au sujet de ses promesses et que les ministres seront évalués et que les ministres seront limogés s’ils ne le font pas. effectuer.

« Vous devez comprendre qu’en tant qu’agents ministériels de livraison, vous êtes la salle des machines qui fournira ces commentaires, suivra en permanence les progrès ministériels et signalera les défis et les goulots d’étranglement à l’unité centrale de coordination et de livraison.

L’assistant présidentiel, qui a plongé dans les détails, a expliqué : « Au ministère de l’Aviation, nous évaluerons la FAAN sur l’expérience client dans les aéroports ; les escaliers mécaniques, les ascenseurs et les tapis roulants sont-ils fonctionnels ?

« Quelles sont les conséquences d’un retard de départ pour les compagnies aériennes ? Ce sont des choses que tout le monde peut ressentir et voir.

« Lorsque nous parlons d’agriculture, nous souhaitons voir notre indice d’utilisation d’engrais par hectare augmenter en raison des investissements correspondants qui ont été réalisés dans les interventions en matière d’engrais. »

Le 17 octobre 2023, Bala-Usman a déclaré que son bureau entamerait une évaluation trimestrielle des performances des 48 ministres (maintenant 47) nommés par le président d’ici janvier 2024.

Elle a déclaré que janvier serait la meilleure période pour commencer l’exercice, car tous les ministères auraient reçu leurs budgets pour l’année fiscale 2024.

“Nous envisageons de commencer une évaluation des ministères respectifs en janvier 2024. Nous allons avoir une évaluation trimestrielle des performances, qui aboutira à un tableau de bord annuel”, a expliqué l’ancien patron de l’Autorité portuaire nigériane dans une interview. sur TVC.

Elle a déclaré que le tableau de bord annuel serait examiné lors de retraites périodiques au cours desquelles les performances seraient évaluées par rapport aux indicateurs de performance clés.

La période de trois mois pour la première évaluation fera suite à une retraite de trois jours du cabinet pour les ministres et les assistants présidentiels, qui s’est tenue du 1er au 3 novembre 2023, au cours de laquelle les ministres ont signé une garantie de bonne exécution avec le président.

La caution signée par chaque ministre et secrétaire permanent détaille les résultats attendus par chaque ministère au cours du cycle budgétaire 2024.

« Cette garantie de bonne exécution est ce que nous allons utiliser pour suivre la performance des ministres », avait déclaré Bala-Usman.

Commentaires des avocats et des OSC

Commentant cette évolution, un avocat principal du Nigeria, le chef Mike Ozekhome, a déclaré que l’évaluation des performances des ministres ne devrait pas être la priorité du gouvernement, car le pays se trouve dans une situation désespérée.

Il a déclaré : « Ce président devrait être pressé. Ce pays est battu et en lambeaux. Le pays saigne. Le peuple est opprimé. Il y a de la colère et de la mélancolie. Il y a la pauvreté. Il y a de l’agonie. Les Nigérians pleurent et vivent dans une misère abjecte. Au Nigeria, les divisions grincent des dents.

« Comment un sac de riz peut-il se vendre à plus de 55 000 nairas et la présidence parle d’évaluer les ministres ? Jetez un œil au naira qui est actuellement en chute libre car nous sommes soumis aux diktats néocoloniaux de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

«Pour moi, il s’agit d’un cas de ‘médecin, guéris-toi toi-même’, alors que le président essaie de guérir les ministères. Évaluer un ministre, c’est connaître les livrables. Quelle référence le président a-t-il fixé lors de la nomination des ministres ? Que contenait le manifeste du All Progressives Congress quant à ses résultats ?

« Depuis que les ministres ont prêté serment il y a plus de six mois, qu’ont-ils fait ? Si nous prenons le ministère des Travaux publics, par exemple, il sera facile d’évaluer combien de routes ont été construites ou mises en chantier ou prévues pour un démarrage. Mais, pour d’autres ministères comme les tâches spéciales ; comment seront-ils évalués ?

« Quant au ministère de la Lutte contre la pauvreté et des Affaires humanitaires, comment va-t-il les évaluer ? Où est tout l’argent qui a été injecté pour réduire la pauvreté ? Pourquoi y a-t-il tant de pauvreté dans le pays ? Combien de Nigérians sont sortis de la pauvreté ? Quels sont les indices vérifiables démontrant que cela a été fait ? J’ai déjà vu certains ministres qui ne performaient pas du tout. Certains d’entre eux sont là comme des spectateurs.

Pour sa part, le chef Yomi Alliyu (SAN) a critiqué cette décision en déclarant : « En premier lieu, je ne vois pas comment quiconque évaluera un ministre. Les critères sont forcément subjectifs plutôt qu’objectifs. C’est parce que ce ne sont pas vraiment les ministres qui travaillent dans les ministères. Ce ne sont que des décideurs politiques. Ce sont les fonctionnaires qui mettront en œuvre les politiques. Dans ce cas, ce sont les citoyens qui peuvent évaluer si un ministre travaille ou non.

« Un ministre peut être hyperactif et corrompu. Nous avons vu des ministres utiliser leurs anciennes entreprises comme canal pour siphonner l’argent du gouvernement d’un autre ministère et certains d’entre eux sont toujours en poste.

« Vous ne direz pas que parce qu’un ministre fait du battage médiatique, il obtiendra de bons résultats et sera performant. Parfois, ce ne sont pas les gens dont on entend parler qui sont les artistes dans ce pays. Personne ne peut évaluer un ministre autre que les membres du public.

Réagissant également, un autre avocat chevronné, M. Ebun Adegboruwa (SAN), a déclaré que c’était le président Tinubu lui-même qui devait être évalué.

«Je ne pense pas que le président ait la justification morale d’une telle évaluation. C’est le président lui-même qui a besoin d’une évaluation. Les ministres n’ont aucune responsabilité directe envers le peuple nigérian. Ce ne sont pas eux qui ont été élus. La responsabilité revient à la table du président. Est-ce à cause de l’insécurité, de l’inflation ou de l’effondrement du régime des changes ? » a-t-il demandé.

Les organisations de la société civile ont appelé Tinubu à suspendre les ministres dont les performances sont insuffisantes ou qui sont impliqués dans des pratiques de corruption.

La présidente des organisations de la société civile de l’État de Rivers, Enafaa Georgewill, a lancé cet appel lors d’un entretien avec l’un de nos correspondants, ajoutant que les ministres pouvaient être assimilés à des employés qui devraient être tenus responsables lorsque cela était nécessaire.

Georgewill a déclaré : « Le président peut être comparé à un employeur et si un employeur emploie un employé et que celui-ci ne fonctionne pas comme prévu, celui qui l’a embauché devrait le licencier et, lorsqu’il y a lieu de faire preuve de prudence, des mesures disciplinaires telles que la suspension et autres des mesures de réprimande doivent être prises.

« Tant que ceux qui sont au pouvoir, et dans ce cas, le président, n’auront pas commencé à inculquer la discipline et une véritable gouvernance, ainsi que la protection sociale, nous ne pourrons pas faire de réels progrès. Donc oui, le président a le pouvoir de réprimander les ministres et il devrait l’utiliser.

Le directeur de Youths for Change, Taiwo Oyayinka, a exhorté le président à veiller au limogeage des ministres peu performants, comme il l’avait promis précédemment.

Il a déclaré : « Le président Tinubu nous a promis l’année dernière que les ministres dont les résultats sont médiocres seraient limogés ; il devrait s’en tenir à cette accusation. Les ministres corrompus devraient être chassés du système.

« Une telle action aura un effet dissuasif sur les autres. Il ne devrait y avoir aucune vache sacrée au pouvoir. Tous ceux qui sont reconnus coupables devraient être suspendus ou licenciés.

Un chef du Parti démocratique du peuple, Segun Sowunmi, a déclaré que l’évaluation des ministres était une idée nouvelle, mais a souligné qu’une telle entreprise devait être holistique.

Il a déclaré : « C’est la première fois que nous entendons dire que les ministres seront contactés et qu’il y aura des conséquences après l’évaluation, mais vous savez quoi qu’il en soit avec le gouvernement, surtout dans notre pays, il est toujours préférable que vous exerciez certaines soyez prudent, car si vous célébrez tôt, vous risquez d’être déçu.

« En apparence, c’est une bonne idée ; peut-être que cela nous aidera à étendre la prestation de services. En outre, peut-être que le rapport d’évaluation pourra servir de référence soit pour les autres, soit pour les personnes qui entreront en fonctions au gouvernement.

Le secrétaire national du Nouveau Parti populaire du Nigeria, M. Oladipupo Olayokun, a déclaré : « Je pense que c’est la chose normale à faire car lorsque vous confiez une mission à quelqu’un, vous devez périodiquement évaluer ses performances, car n’oubliez pas que le président a dit aux Nigérians que les ministres serait évalué. C’est un changement par rapport à ce à quoi nous avons assisté au cours des huit dernières années, surtout compte tenu de ce que vivent les Nigérians sous ce gouvernement.

Le directeur national des médias et de la publicité du Parti travailliste, le Dr Yunusa Tanko, a déclaré : « Tout ministre jugé déficient montre qu’il n’est pas qualifié pour servir le pays. Si le président veut commencer à filtrer ses collaborateurs, cela signifie qu’il doit s’être présenté ab initio pour un contrôle. Il n’a pas qualité pour commencer à dépister les gens, car s’ils étaient dépistés ab initio, nous…