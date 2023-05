fForest Fest revient à Morris avec des numéros de retour, de nouveaux favoris et de nombreux vendeurs – Shaw Local

fForest Fest a rempli Goold Park à Morris avec plus de 5 000 personnes l’année dernière, et l’organisateur Stacy Olson vise encore plus haut cette année avec huit groupes, un nouveau festival familial appelé fFest Friends, plus de 250 vendeurs et 16 food trucks.

Le festival débutera à 10h30 le samedi 3 juin et se poursuivra toute la journée, se terminant par le groupe punk basé à Los Angeles Bad Cop/Bad Cop à 18h30.

« Nous essayons d’apporter différents types de musique à Morris, quelque chose que les plus jeunes écoutent peut-être », a déclaré Olson. « Nous pouvons exposer tout le monde à quelque chose de différent. »

Bad Cop/Bad Cop est rejoint par le groupe de rock celtique basé à Chicago The Tossers, le trio punk new-yorkais THICK, Milwaukee’s Bad Year, Jon Snodgrass du Colorado et son groupe, Liam Kyle Cahill et Andrew David Weber, tous deux se produisent séparément et dans le cadre de leur groupe, Part Time Problems.

Il y a plus que de la musique, cependant : fForest Fest aura fFest Friends, un côté familial de l’événement avec une soirée dansante toute la journée, de l’artisanat et plus encore, tous parrainés par True North et la chambre de commerce du comté de Grundy.

fFest Friends sera gratuit et se déroulera dans le parc Upper Goold, juste en face de la Morris Community High School. Il aura ses propres vendeurs ainsi que de la peinture faciale de 14 h à 18 h, des coupes de cheveux pour enfants par l’artisanat de Paul Mitchell et de nombreux travaux manuels et activités gratuits pour les enfants.

Il y aura également un marché de vendeurs avec un mélange d’antiquités, de vintage, de fabricants, de cristaux, d’artisanat, de plantes, de jardins, de vêtements vintage, d’art, de vêtements d’occasion et recyclés, de bijoux faits à la main et d’autres articles, de produits récupérés, de meubles et d’aliments emballés.

L’entrée au festival coûte 10 $ et les gens sont priés d’apporter une chaise de jardin et des couvertures s’ils en ont besoin. Les participants doivent également laisser les animaux domestiques à la maison, car le Morris a une ordonnance municipale interdisant d’avoir des animaux domestiques dans le parc pendant les événements.

Un nombre limité de places de stationnement est disponible dans Upper Goold Park en entrant par Union Street, et la Morris Community High School autorise le festival à utiliser son terrain pour l’événement. Le stationnement le long de la rue Union est disponible tant que les gens ne bloquent pas les allées avec leurs véhicules.

Olson a déclaré que le Morris Lions Club aidait à l’événement et que l’Ordre Fraternel des Aigles fournissait l’alcool.

fForest Fest est organisé pour collecter des fonds pour IMC3, Olson et l’organisation à but non lucratif de son mari qu’ils ont créée pour nettoyer le canal de l’Illinois et du Michigan. IMC3 organisera un camp de jour I&M Canal de 10 h à 14 h le samedi 15 juillet à Canalport Plaza, Illinois Avenue à Morris. Plus d’informations à ce sujet sont disponibles sur https://www.facebook.com/IMC3Morris et sur le fForest Fest site Internet.