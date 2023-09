Feyenoord 2 – 0 Celtique

L’implosion du Celtic en seconde période l’a vu réduit à neuf joueurs contre Feyenoord alors qu’il n’a pas encore réussi à remporter une victoire à l’extérieur en Ligue des champions.

Ils ont commencé brillamment et ont fait menacer Daizen Maeda dès le début, mais le coup franc de Calvin Stengs a stupéfié les Hoops juste avant la mi-temps.

Cela a donné vie aux champions néerlandais et Gustaf Lagerbielke a concédé un penalty et a reçu un deuxième carton jaune avant que Joe Hart ne sauve le penalty.

La soirée est ensuite allée de mal en pis avec le remplaçant Odin Thoago Holm qui a affiché un rouge direct pour un défi imprudent.

Alireza Jahanbakhsh a conclu la victoire de Feyenoord, qui a également vu ses efforts refusés de chaque côté de ce but.

Une soirée lamentable contre les Néerlandais

Le Celtic n’a plus gagné à l’extérieur en Ligue des Champions depuis 2017





L’arrière central Lagerbielke était l’une des deux recrues estivales de la formation de départ du Celtic, Nat Phillips étant exclu en raison d’une blessure à la cheville. L’autre, l’ailier Luis Palma, a effectué sa première titularisation pour le club.

Il y avait une atmosphère animée à l’intérieur de De Kuip pour la première rencontre entre les équipes depuis le triomphe de Feyenoord en finale de la Coupe d’Europe 1970 et le premier match de Ligue des Champions dans le stade depuis six saisons.

Le Celtic a pris l’avantage sur l’atmosphère avec un départ positif et Reo Hatate a obtenu le premier tir cadré après que les Hoops aient remporté le ballon en haut du parc, mais son effort manquait de puissance.

Calvin Stengs de Feyenoord marque sur un coup franc pour porter le score à 1-0





Le Celtic a continué à paraître à l’aise et aurait pu tirer davantage parti de sa possession si Hatate et Maeda avaient parfois été plus précis sur le ballon.

Les hôtes ont rarement menacé de prendre du retard dans la première demi-heure et la seule fois où ils l’ont fait, Alistair Johnston est venu couvrir.

La passe de Hatate a mis Matt O’Riley derrière, mais son ballon vers Kyogo Furuhashi a été coupé et Hart a effectué son premier arrêt à la 34e minute en repoussant la frappe à longue portée de Yankuba Minteh.

Maeda s’est détaché et a vu un effort dangereux poussé à l’écart malgré une faute lors du tir.

Gustaf Lagerbielke commet une faute sur Igor Paixao de Feyenoord et mérite un deuxième carton jaune





L’international japonais a rapidement été coupable d’une contre-attaque dans l’autre sens après s’être arrêté en prévision d’une remise en jeu alors que Johnston gardait le ballon, mais Hart a sauvé Quilindschy Hartman.

Le Celtic semblait prêt à rentrer dans les vestiaires à juste titre avant qu’O’Riley ne donne un coup franc. Le mur du Celtic n’a pas réussi à fournir beaucoup de protection, d’autant plus que Furuhashi s’est écarté par inadvertance du ballon alors qu’il sautait. Le tir de Stengs s’est éloigné de Hart, le gardien de but étant incapable de le retenir malgré avoir mis la main dessus.

Palma a coupé à l’intérieur et a vu son tir repoussé après la pause avant que Holm n’entre en jeu avec Hyun-jun Yang à la 58e minute.

Cependant, le Celtic était bientôt réduit à 10 hommes. Lagerbielke avait été averti en première mi-temps pour avoir renversé un adversaire après son propre mauvais contrôle, et le Suédois a attrapé Igor Paixao à la gorge avec son bras alors qu’il tentait de pousser l’attaquant dans la surface.

Alireza Jahanbakhsh célèbre après avoir porté le score à 2-0





Hart a sauvé le penalty de Paixao en plongeant vers sa droite.

Brendan Rodgers a recruté le milieu de terrain Tomoki Iwata pour que Furuhashi joue aux côtés de Liam Scales en défense centrale.

La tâche du Celtic est devenue encore plus difficile lorsque Holm s’est lancé dans un défi et a attrapé Mats Wieffer au haut de son tibia. Les visiteurs étaient à juste titre frustrés que l’arbitre bosniaque Irfan Peljto n’ait pas réussi à infliger une faute claire à Scales quelques secondes plus tôt, mais il n’y avait guère de doute sur la décision de carton rouge qui a suivi.

Stengs a permis à Lutsharel Geertruida de marquer sur le coup franc qui en a résulté, mais le but a été exclu pour hors-jeu suite à un contrôle du VAR.

L’homme supplémentaire a cependant compté à la 76e minute, lorsque Jahanbakhsh a tiré haut dans le filet à 12 mètres – et les phases finales ont été consacrées à la limitation des dégâts pour le Celtic.

Rodgers : Les joueurs ont fait preuve d’une grande attitude et d’un grand courage

Le manager du Celtic, Brendan Rodgers, se concentrait sur les points positifs après sa défaite en Ligue des champions contre Feyenoord.



Brendan Rodgers, entraîneur du Celtic :

« Ce que nous avons montré dans le match, c’est que nous allons être compétitifs. Nous avons très bien commencé. Nous avons semblé une menace et avons bien fait progresser le ballon. Avec de meilleures décisions, nous aurions peut-être eu l’occasion de prendre l’avantage.

« Malheureusement pour nous, nous avons eu deux joueurs expulsés. C’est un niveau difficile à 11 contre 11. Les joueurs ont continué, c’était dur pour eux.

« Les joueurs ont fait preuve d’une grande attitude et de courage pour jouer. Les 60 premières minutes, nous étions bien dans le match. Les joueurs n’ont jamais abandonné.

« Avec le retour d’un ou deux joueurs supplémentaires, nous espérons que cela nous mettra dans une très bonne position pour le reste de la compétition. »

Statistiques Opta – Le Celtic fuit sur la route

Après avoir battu Naples lors de son dernier match d’UEFA Champions League en 2017-18, Feyenoord a désormais remporté deux matches consécutifs dans la compétition pour la première fois depuis février 2000.

Le Celtic n’a gardé qu’une seule cage inviolée lors de ses 37 matches à l’extérieur d’UEFA Champions League, encaissant 89 buts lors de ces matches. Leur record de 2,4 buts encaissés par match à l’extérieur est le plus élevé de toutes les équipes ayant joué plus de 30 fois sur la route dans la compétition.

Calvin Stengs a été impliqué dans six buts lors de ses quatre derniers matchs avec Feyenoord toutes compétitions confondues, marquant deux et aidant quatre.

Gustaf Lagerbielke et Odin Holm ont tous deux été expulsés pour le Celtic à cinq minutes d’intervalle dans la seconde moitié de ce match. Les Bhoys n’avaient reçu que deux cartons rouges lors de leurs 72 derniers matches d’UEFA Champions League cumulés.

Et après?

Le Celtic revient en Premiership écossaise samedi à Livingston, en direct sur Sky Sports. Coup d’envoi à 12h30.

Leur prochain match de Ligue des Champions aura lieu à domicile contre la Lazio le 4 octobre. Coup d’envoi à 20h.