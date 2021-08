Feux de forêt qui font rage près du site archéologique du berceau des Jeux olympiques modernes

Des incendies de forêt RAGISSANTS s’approchent du site archéologique sur le lieu de naissance des Jeux olympiques modernes.

Un incendie majeur brûlait près d’Olympie où les Jeux ont eu lieu pendant plus d’un millénaire.

Les incendies de forêt menacent le site archéologique du berceau des Jeux olympiques modernes

Des largages d'eau et des hélicoptères luttaient contre l'incendie

Les pompiers de la région touchée par la sécheresse dans le sud de la Grèce ont utilisé des hélicoptères largage d’eau pour contrôler les incendies.

Plus de 100 incendies de forêt ont éclaté en 24 heures de mardi soir à mercredi soir, ont annoncé les autorités.

Lors d’un briefing, le chef de la protection civile, Nikos Hardalias, a averti que des jours encore pires pourraient être à venir pour les services d’incendie aux abois.

Il a déclaré : « Nous faisons un effort titanesque sur de nombreux fronts.

« D’après nos prévisions de menaces, demain aussi devrait être une journée difficile.





« Le plus dur nous attend, les prochains jours et semaines seront encore plus durs.

« Notre objectif principal est de protéger les vies humaines. »

Les températures en Grèce ont atteint 45 ° C mercredi, dans ce que les autorités ont décrit comme la pire vague de chaleur depuis 1987.

Les incendies forcent l'évacuation de dizaines de villages