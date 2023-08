Feux de forêt : les demandes d’assurance-emploi des personnes évacuées sont prioritaires

Les personnes évacuées qui ont perdu leur emploi et qui doivent présenter une demande d’assurance-emploi fédérale verront leurs demandes prioritaires, selon le ministre des Services aux citoyens du Canada, Terry Beech.

Beech a fait cette annonce vendredi, dans le cadre d’une mise à jour fédérale sur l’évolution des urgences liées aux incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique.

« Si des incendies de forêt vous ont fait perdre votre emploi, je vous suggère de soumettre immédiatement votre demande de prestations d’assurance-emploi. Votre demande sera priorisée en fonction de votre code postal et vous n’aurez pas besoin d’un relevé d’emploi », a déclaré Beech.

Le programme d’assurance-emploi offre un soutien du revenu temporaire aux chômeurs, et le processus de demande typique est en cours d’ajustement pour accommoder ceux qui présentent une demande alors qu’ils sont déplacés de chez eux.

Par exemple, les candidats peuvent utiliser l’adresse postale d’un ami, d’un membre de la famille ou d’un refuge temporaire dans leur soumission.

Et, afin de continuer à recevoir des prestations d’assurance-emploi, des rapports sont requis toutes les deux semaines. Le gouvernement fédéral précise que dans le cadre de ce rapport, les demandes ne doivent déclarer aucune somme d’argent provenant de paiements d’assurance, de fonds de secours gouvernementaux, de la Croix-Rouge ou d’autres organisations caritatives.

Des mesures d’adaptation visant à aider les Canadiens à recevoir d’autres aides ou services fédéraux sont également offertes aux employeurs, aux personnes âgées, aux étudiants, aux travailleurs étrangers temporaires et à ceux qui attendent un nouveau passeport.

Le ministre a déclaré que Service Canada disposait de centres d’opérations d’urgence nationaux et régionaux pour aider les personnes touchées. Cependant, depuis vendredi, les centres de Fort Smith, Hay River et Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, sont fermés.

Le gouvernement a déployé des unités mobiles de sensibilisation dans les centres d’évacuation de Fort Simpson, dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que dans le nord de l’Alberta, avec des évaluations en cours pour déterminer si d’autres sites sont nécessaires.

« Cela permettra à ceux qui pourraient avoir besoin de demander des prestations comme l’assurance-emploi de pouvoir le faire immédiatement », a déclaré le ministre.

Beech recommande également aux personnes concernées et qui demandent une aide financière fédérale de s’inscrire au dépôt direct pour s’assurer que ces paiements sont effectués directement sur votre compte bancaire.

Il a déclaré que des travaux sont en cours pour faciliter les paiements de remplacement pour les Canadiens qui ont peut-être oublié leurs chèques de prestations lorsqu’ils ont fui ou qui s’attendaient à ce que les paiements arrivent bientôt par la poste.

Pour toute personne ayant des problèmes pour accéder à l’assistance de Service Canada en ligne ou en personne, le numéro sans frais est le 1-877-631-2657. Beech a déclaré que toute personne qui appelle à l’aide en dehors des heures d’ouverture de 7 h à 19 h HAE recevra un rappel le jour ouvrable suivant si elle laisse un message.

« Service Canada est prêt à aider toutes les personnes touchées par les incendies de forêt, et nos agents de service expérimentés peuvent vous aider à accéder aux prestations dont vous avez besoin pour naviguer dans cet ensemble extraordinaire de circonstances et les défis auxquels nos familles et nos voisins sont confrontés », a déclaré Beech.

Les responsables fédéraux ont été interrogés vendredi s’ils envisageaient d’offrir des remboursements aux évacués qui ont pris des vols commerciaux hors des régions touchées, mais les ministres se sont montrés évasifs au-delà de noter qu’ils ont obtenu des assurances des compagnies aériennes que les prix des vols seront plafonnés.

Le ministre de la Défense, Bill Blair, a déclaré que les provinces et les territoires ont « principalement la responsabilité » de concevoir des mesures de soutien de cette nature, mais a souligné le programme fédéral d’accords d’aide financière en cas de catastrophe qui prévoit que le gouvernement fédéral offre une aide aux gouvernements provinciaux et territoriaux lorsque les coûts de récupération d’une catastrophe naturelle catastrophes sont au-delà de ce qu’ils pourraient être censés gérer par eux-mêmes.