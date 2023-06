Feux de forêt : le Canada peine à recruter des pompiers

COLOMBIE BRITANNIQUE –

Le Canada est aux prises avec son pire début de saison des incendies de forêt, mais le recrutement de pompiers devient de plus en plus difficile en raison des marchés du travail serrés et de la nature difficile du travail, selon les responsables provinciaux.

Des ressources limitées pourraient menacer la capacité du Canada à éteindre les incendies, qui devraient s’aggraver et s’intensifier à l’avenir en raison des changements climatiques provoqués par les combustibles fossiles, risquant de causer davantage de dommages aux collectivités et de perturber les industries pétrolières et gazières, minières et forestières du pays.

Une enquête de Reuters dans les 13 provinces et territoires a montré que le Canada emploie environ 5 500 pompiers forestiers, sans compter le territoire éloigné du Yukon, qui n’a pas répondu aux demandes d’informations.

C’est environ 2 500 pompiers de moins que ce qui est nécessaire, a déclaré Mike Flannigan, professeur à l’Université Thompson Rivers en Colombie-Britannique et spécialiste des incendies de forêt.

« C’est un travail acharné, c’est un travail à chaud, c’est un travail enfumé, et il y a de vrais problèmes d’impact sur la santé à plus long terme », a déclaré Flannigan. « Il devient de plus en plus difficile de recruter et de retenir les gens. »

Cette année, l’Ontario a prolongé sa période de candidature, intensifié ses efforts de marketing et commencé à couvrir les coûts de formation pour attirer davantage de recrues. Les candidatures étaient en baisse en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse, et l’Alberta a dû procéder à plusieurs rondes de recrutement pour combler ses rangs, ont indiqué des responsables.

Les provinces et les territoires du Canada partagent les équipages et l’équipement au besoin et font appel à des partenaires internationaux et à l’armée en cas de besoin extrême. Mais cette année, des incendies record ont éclaté simultanément à l’est et à l’ouest, suscitant une concurrence pour les pompiers et les avions.

« C’était le pire des scénarios que tout le monde redoutait – plusieurs régions du pays brûlaient en même temps », a déclaré Scott Tingley, gestionnaire de la protection des forêts pour la Nouvelle-Écosse.

Les équipes de lutte contre les incendies de forêt travaillent 12 à 14 heures par jour, jusqu’à deux semaines à la fois, dans des environnements enfumés et très stressants, souvent dans des régions sauvages éloignées.

Le travail saisonnier, les saisons d’incendie plus longues et le salaire de base non compétitif – allant de 30 $CAN de l’heure en Colombie-Britannique à 18 $CAN de l’heure au Manitoba – dissuadent également les gens.

« Nous sommes en concurrence avec un tas d’autres marchés du travail. C’est un travail physique exigeant et mentalement éprouvant », a déclaré Rob Schweitzer, directeur général du BC Wildfire Service.

Une semaine de temps plus frais et de pluie a atténué certains incendies à travers le Canada, mais 6,5 millions d’hectares (16 millions d’acres), une superficie de la taille de la Lituanie, ont déjà brûlé cette année et un temps exceptionnellement chaud devrait revenir.

COMBLER LES LACUNES

Cette année, des incendies record ont amené le Canada à déployer environ 550 membres des forces armées et plus de 1 700 pompiers internationaux, payés par les provinces, pour renforcer ses équipages surchargés. Alors que de plus en plus d’incendies de forêt menacent les collectivités, les organismes provinciaux s’appuient également de plus en plus sur les pompiers de structure pour aider à protéger les maisons.

Mais sur les 126 000 pompiers de structures au Canada, 90 000 sont des bénévoles, selon l’Association canadienne des chefs de pompiers, qui portent la pression de protéger leurs propres communautés tout en occupant des emplois de jour.

Au plus fort des incendies en mai et juin, certaines provinces ont fait appel à des recrues supplémentaires pour les feux de forêt. L’Alberta a déployé 157 personnes qui ont répondu à un appel du gouvernement, la Nouvelle-Écosse a envoyé sa première équipe de 30 bénévoles la semaine dernière et le Québec a formé 300 bénévoles et travailleurs forestiers supplémentaires qui ne font généralement pas partie de son service d’incendie.

La main-d’œuvre supplémentaire n’est pas bon marché. Selon les données du gouvernement fédéral, les coûts annuels nationaux de protection contre les incendies de forêt ont dépassé 1 milliard de dollars canadiens pendant six des 10 dernières années et ont augmenté d’environ 150 millions de dollars canadiens par décennie depuis 1970.

La plupart des experts s’attendent à ce qu’ils continuent à grimper.

Le gouvernement fédéral dépense 38 millions de dollars canadiens pour l’embauche, la formation et le maintien en poste des pompiers et 256 millions de dollars canadiens sur cinq ans dans un fonds d’équipement et travaille sur un projet pilote de formation des pompiers de structure. Un porte-parole du ministère de la Protection civile a déclaré que le gouvernement reconnaissait la nécessité d’investir davantage.

« Les hommes et les femmes qui luttent contre les incendies de forêt font un travail formidable, mais le fait est qu’ils ne sont pas assez nombreux », a déclaré Ken McMullen, président de l’Association canadienne des chefs de pompiers.



(Reportage supplémentaire de David Ljunggren et Ismail Shakil à Ottawa ; Montage par Denny Thomas et Aurora Ellis)